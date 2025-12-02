Izbor pregovarača s EU povod za novi politički obračun

Proces imenovanja glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom ušao je u novu fazu, ali ne bez kontroverzi, unutrašnjih političkih nadmudrivanja i ozbiljnih institucionalnih dilema. No, ono što je izvjesno jeste da dogovora o najboljem kandidatu nema još ni na vidiku. Zajednički kandidat Rukovodstvo Srpske demokratske stranke (SDS) donijelo je odluku da za glavnog pregovarača predloži bivšeg predsjednika stranke Mirka Šarovića.

Mirko Šarović: Favorit SDS-a . Screenshot Mirko Šarović: Favorit SDS-a . Screenshot

Time je otvorena nova politička dinamika, jer SDS i Partija demokratskog progresa (PDP) najavljuju zajedničke konsultacije. Prethodno se spominjalo da bi kandidat opozicije iz RS mogao biti i Igor Crnadak.

Dejan Rakita/PIXSELL Dejan Rakita/PIXSELL

Kao mogući zajednički prijedlog opozicije u RS spominje se Branko Nešković, bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji. Nešković je u diplomatskim krugovima percipiran kao ozbiljan i umjeren kandidat.



Ustupljena fotografija Ustupljena fotografija

Istovremeno, politička scena u Federaciji BiH prolazi kroz vlastitu rundu dogovora. Trojka - SDP BiH, NiP i Naša stranka - već je definisala imena za pozicije zamjenika glavnog pregovarača.

Fena Fena

SDP je kandidirao Lejlu Ramić-Mesihović, univerzitetsku profesoricu i bivšu državnu ministricu, dok Naša stranka predlaže Lejlu Hasanović, stručnjakinju s iskustvom u evropskim integracijama i međunarodnim projektima.

Naša stranka Naša stranka

Otpor SNSD-a S druge strane, Stranka demokratske akcije odlučila je da neće uopće učestvovati u procesu nominacija. Prema njihovom stavu, stranke koje čine državnu vlast trebaju preuzeti odgovornost. SNSD ide još korak dalje – oni smatraju da je cijeli proces izvan institucionalnih okvira i da samo Vijeće ministara BiH, kao izvršno tijelo, ima zakonski osnov da imenuje glavnog pregovarača. Za SNSD, sve što radi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, kako tvrde, nelegalno i predstavlja grubo zadiranje u nadležnosti Vijeća ministara. Ova stranka već je ranije obznanila da traži da Ana Trišić-Babić bude glavni pregovarač.

RTRS RTRS