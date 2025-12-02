Izbor pregovarača s EU povod za novi politički obračun

Proces imenovanja glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom ušao je u novu fazu, ali ne bez kontroverzi, unutrašnjih političkih nadmudrivanja i ozbiljnih institucionalnih dilema. No, ono što je izvjesno jeste da dogovora o najboljem kandidatu nema još ni na vidiku.
Zajednički kandidat
Rukovodstvo Srpske demokratske stranke (SDS) donijelo je odluku da za glavnog pregovarača predloži bivšeg predsjednika stranke Mirka Šarovića.
Time je otvorena nova politička dinamika, jer SDS i Partija demokratskog progresa (PDP) najavljuju zajedničke konsultacije. Prethodno se spominjalo da bi kandidat opozicije iz RS mogao biti i Igor Crnadak.
Kao mogući zajednički prijedlog opozicije u RS spominje se Branko Nešković, bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji. Nešković je u diplomatskim krugovima percipiran kao ozbiljan i umjeren kandidat.
Istovremeno, politička scena u Federaciji BiH prolazi kroz vlastitu rundu dogovora. Trojka - SDP BiH, NiP i Naša stranka - već je definisala imena za pozicije zamjenika glavnog pregovarača.
SDP je kandidirao Lejlu Ramić-Mesihović, univerzitetsku profesoricu i bivšu državnu ministricu, dok Naša stranka predlaže Lejlu Hasanović, stručnjakinju s iskustvom u evropskim integracijama i međunarodnim projektima.
Otpor SNSD-a
S druge strane, Stranka demokratske akcije odlučila je da neće uopće učestvovati u procesu nominacija. Prema njihovom stavu, stranke koje čine državnu vlast trebaju preuzeti odgovornost.
SNSD ide još korak dalje – oni smatraju da je cijeli proces izvan institucionalnih okvira i da samo Vijeće ministara BiH, kao izvršno tijelo, ima zakonski osnov da imenuje glavnog pregovarača.
Za SNSD, sve što radi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, kako tvrde, nelegalno i predstavlja grubo zadiranje u nadležnosti Vijeća ministara. Ova stranka već je ranije obznanila da traži da Ana Trišić-Babić bude glavni pregovarač.
Upozorenje pravnika
Uprkos kritikama, Predstavnički dom je ipak odlučio preuzeti proces imenovanja na sebe. Odluka je izazvala brojna pravna i politička pitanja: može li jedan parlamentarni dom samostalno osnovati novu instituciju kao što je Ured glavnog pregovarača?
Pravnici upozoravaju da bi takav potez mogao biti neustavan, jer Parlamentarna skupština, kao dvodomno tijelo, donosi odluke u punom kapacitetu, a ne selektivno kroz jedan dom. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je prijedlog predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto o osnivanju Ureda glavnog pregovarača dva puta uklonjen s dnevnog reda sjednica. Time je proces institucionalno zakočen, a politička borba za imenovanja prebačena u parlament.