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TOPLA PRIČA

Klub "Zmajevo srce" podjelom paketića i ove godine donosi osmijeh na dječija lica

Njima je to zaista posebno i svjesni su da oni čine humanu stvar, nasmijavaju i uveseljavaju drugu djecu barem i na trenutak, kazao je Isović

Djed Mraz Saša i Mrazica Irmela. Facebook

Piše: Dženana Redžepagić

2.12.2025

Ovo nije još jedna priča o inkluziji. Ovo je priča o velikim srcima Saše, Irmele i cijele ekipe „Zmajevog srca“ koja iz godine u godinu daje sve od sebe da obraduje mališane oboljele od malignih bolesti, tumora, djecu s invaliditetom, mališane iz domova za nezbrinutu djecu i porodice koje žive u teškim uslovima.

U rukama oni nose novogodišnje paketiće, ali u duši – nose mnogo više.

Uključili se bajkeri

Predsjednik Udruženja „Zmajevo srce“ Omer Isović za „Avaz“ je govorio o značaju ove akcije. Ne samo mališanima kojima će biti uručeni paketići, nego i članovima Udruženja.

- Mi to radimo već treću godinu. Dosad smo radili sa vrtićem „Kiki“, ali ove godine smo uključili i Moto Klub Salines iz Tuzle koji su također ljudi velikog srca. Oni su omogućili dva kvada u kojima će Saša i Irmela moći da se voze kao Djed Mraz i Mrazica – objasnio je Isović.

Svake godine posjećuju UKC Tuzla, onkologiju i pedijatriju i svu djecu koja se tu zadese obraduju paketićem.

- Također, posjećujemo Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Zavod za djecu sa posebnim potrebama, Udruženja koja rade s djecom s invaliditetom. Napravimo i zabavu u Klubu „Zmajevo srce“ gdje također pozovemo djecu s malignitetom, ali i one slabijeg imovinskog stanja – kazao je Isović.

Naglašava da kao Udruženje rade zajedno i s drugim građanima i ljudima koji žele učestvovati i pomoći, a najavljuje i izletište „Zmajevo srce“ koje će uskoro biti završeno te će sadržavati mnogo korisnih stvari. Koristit će ga besplatno djeca s invaliditetom i oboljela od malignih bolesti gdje će im biti omogućen i obrok.

- Veliku pomoć imamo i od „Merhameta“ koji po posebnom programu sprema hranu, zbog čega sam im veoma zahvalan. Ljudi su prepoznali da mi od srca radimo super zanimljive stvari, i na koncu korisne, i uvijek nas podržavaju – istaknuo je Isović.

Velika porodica

Saša i Irmela, ali i svi drugi učesnici jedva čekaju ovaj događaj. Svi učestvuju u pripremama, kićenju prostora Kluba „Zmajevo srce“ i svjesni su da rade humanu stvar.

- Njima je to zaista posebno i svjesni su da oni čine humanu stvar, nasmijavaju i uveseljavaju drugu djecu barem i na trenutak. Ovo nije jedina humanitarna akcija u kojoj učestvuju, ali ne objavljujemo sve na mrežama. Učimo ih da kako se njima pomoglo i oni trebaju pomoći drugima – naveo je Isović.

Svi su uključeni. Djeca, ali i roditelji, a svi zajedno čine jednu veliku porodicu.

- Mi smo jedna od rijetkih država, nemam zapravo informaciju da li su i u jednoj drugoj državi Djed Mraz i Mrazica osobe sa Downovim sindromom – zaključio je Isović.

Učestvovanje u akciji

U akciji mogu učestvovati svi građani koji žele da razvesele neko dijete. Uplatom za „UDRUŽENJE ZMAJEVO SRCE“, na žiroračun 134 00 111 300 59 291 ili paypal [email protected], svako postaje dio ove predivne, tople priče.

# PAKETIĆI
# KLUB ZMAJEVO SRCE
# UDRUŽENJE "ZMAJEVO SRCE"
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