Klub "Zmajevo srce" podjelom paketića i ove godine donosi osmijeh na dječija lica

Ovo nije još jedna priča o inkluziji. Ovo je priča o velikim srcima Saše, Irmele i cijele ekipe „Zmajevog srca“ koja iz godine u godinu daje sve od sebe da obraduje mališane oboljele od malignih bolesti, tumora, djecu s invaliditetom, mališane iz domova za nezbrinutu djecu i porodice koje žive u teškim uslovima.

U rukama oni nose novogodišnje paketiće, ali u duši – nose mnogo više.

Uključili se bajkeri

Predsjednik Udruženja „Zmajevo srce“ Omer Isović za „Avaz“ je govorio o značaju ove akcije. Ne samo mališanima kojima će biti uručeni paketići, nego i članovima Udruženja.

- Mi to radimo već treću godinu. Dosad smo radili sa vrtićem „Kiki“, ali ove godine smo uključili i Moto Klub Salines iz Tuzle koji su također ljudi velikog srca. Oni su omogućili dva kvada u kojima će Saša i Irmela moći da se voze kao Djed Mraz i Mrazica – objasnio je Isović.

Svake godine posjećuju UKC Tuzla, onkologiju i pedijatriju i svu djecu koja se tu zadese obraduju paketićem.

- Također, posjećujemo Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Zavod za djecu sa posebnim potrebama, Udruženja koja rade s djecom s invaliditetom. Napravimo i zabavu u Klubu „Zmajevo srce“ gdje također pozovemo djecu s malignitetom, ali i one slabijeg imovinskog stanja – kazao je Isović.

Naglašava da kao Udruženje rade zajedno i s drugim građanima i ljudima koji žele učestvovati i pomoći, a najavljuje i izletište „Zmajevo srce“ koje će uskoro biti završeno te će sadržavati mnogo korisnih stvari. Koristit će ga besplatno djeca s invaliditetom i oboljela od malignih bolesti gdje će im biti omogućen i obrok.

- Veliku pomoć imamo i od „Merhameta“ koji po posebnom programu sprema hranu, zbog čega sam im veoma zahvalan. Ljudi su prepoznali da mi od srca radimo super zanimljive stvari, i na koncu korisne, i uvijek nas podržavaju – istaknuo je Isović.