Forto: SNSD nam je danas oduzeo Evropu, pravdali su se da su kasno dobili materijale

Ministar prometa i komunikacija Edin Forto nakon propale sjednice Vijeća ministara BiH, na kojoj se trebalo raspravljati o evropskim zakonima, kazao je da je ponšanje SNSD-a nastavak besmislenih ucjena.

- Ministri iz reda srpskog naroda glasali su protiv dnevnog reda i tako blokirali evropske zakone. Ovo je dan koji može biti obilježen kao dan kada nam je SNSD oduzeo Evropu. Tužan sam zbog velike nedogovornosti SNSD-a, a u tome ispaštaju i građani RS. Njihovi ministri navode izgovore poput toga da su kasno dobili materijale, ali mi znamo da je riječ o opstrukciji - rekao je.

Kritizirao je i HDZ, poručivši da su dodatno zakomplikovali situaciju jer nisu podržali prijedlog da se današnji dnevni red premosti tako što bi se imenovao ministar sigurnosti.

- HDZ je pomogao SNSD-u time što nije pristao da imenujemo ministra sigurnosti koji ne bi rušio dnevni red. Time su direktno olakšali blokadu - istakao je.

Forto je kazao da je iz EU došla procjena da bi izmjene Zakona o Sudu BiH dobile pozitivne ocjene, a zakon o VSTV-u možda ne bi, ali bi ga podržali, pa onda kroz dalju proceduru izvršili korekcije.

- Imali smo garancije iz EU da bi Zakon o Sudu prošao vrlo dobro. Zakon o VSTV-u možda ne bi bio idealan, ali bismo ga usvojili i kasnije doradili prema evropskim zahtjevima. SNSD je odlučio sve to srušiti - zaključio je.

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