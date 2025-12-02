Krišto: Najbolje je da svako konkretno kaže da li je za evropski put BiH

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je danas, nakon što su ministri iz SNSD-a glasali protiv usvajanja dnevnog reda današnje sjednice Vijeće ministara, da je mnogo energije utrošeno u pripremu sjednice i eventualno razmatranje važnih zakona za evropski put BiH.

- Sjednica je najavljivana već deset dana, mnogo smo energije utrošili u njenu pripremu. Trebali smo razmnatrati dvije tačke dnevnog reda, tačnije Zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i izmjenama Zakona o Sudu BiH te Odluci o utemeljenju Ureda glavog pregovarača BiH sa Evropskom unijom – kazala je Krišto.

Podsjetila je da je na zakonima rađeno već godinu dana, kao i da zakon o VSTV-u nije prošao na sjednici parlamenta zbog jednog glasa u Domu naroda BiH. - Zaista sam učinila mnogo toga, bila u kontaktu sa predstavnicima evropskih institucija, bili smo u kontaktu s Ministarstvom pravde. Najbolje je da svako konkretno kaže da li je za evropski put Bosne i Hercegovine. Učinit ću sve da nastavimo dijalog i rad. Nadala sam se iskoraku kada su u pitanju ova dva zakona, naročito pred zasjedanje Evropskog vijeća, jer su postojali jasni signali da bi BiH dobila zeleno svjetlo ako bi završila ove zakone - izjavila je Krišto.

Dodala je da bez SNSD-a određene stvari ne mogu provesti niti usvojiti na parlamentarnoj razini te je najavila da će nastaviti zakazivati sjednice Vijeća ministara. Sjednica Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas, završila je na način da nije usvojen dnevni red. Ministri iz reda srpskog naroda su glasali protiv i na taj način se sjednica nije mogla održati.