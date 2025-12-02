Košarac nakon rušenja dnevnog reda: Nismo dozvolili da budemo preglasani, ovo nije blokada

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac je, nakon što nije održana sjednica Vijeća ministara BiH, izjavo novinarima da ministri iz srpskog naroda nisu glasali za dnevni red zato što nije bio usaglašen.

- Nije bio usaglašen. Čuo sam različite komentare kolega koji kažu da je to neka vrsta blokade. Mislim da to nije vrsta blokade. Ovo je vrlo jasna poruka da treba da se uozbiljimo kako bismo ključne stvari rješavali u budućnosti - kazao je Košarac. Dodao je da bez stavova institucija Republike Srpske, Vlade RS-a, ministri u Vijeću ministara BiH koji dolaze iz SNSD-a nikada neće podržavati nešto što je na dnevnom redu, a da nije prethodno usaglašeno sa institucijama RS.

- Ne znam iz kojih razloga neko to do sada nije shvatio. Kada se usaglasi, kada se dogovori, vidjeli ste da nije bilo nikakvih problema kada je u pitanju prohodnost određenih odluka - kazao je Košarac. Dodao je da nisu dozvolili da se ove tačke nađu na dnevnom redu, iz više razloga.

- Prije svega, zakoni su se našli na pregledu Vijeća ministara BiH jutros u 9.00 sati. Druga stvar, vrlo jasno sam pitao ministra pravde koliko je do sada bilo verzija zakona koji ste dostavili. Prihvatio je i rekao je da je bilo više verzija zakona. A onda nam se zakon dostavi u devet sati, bez mišljenja nadležnih institucija. Recimo, Odbor za unutrašnju politiku je razmatrao zakon bez mišljenja Ureda za zakonodavstvo. Pa se onda što prije tražilo mišljenje Ureda za zakonodavstvo - naveo je Košarac.

Istaknuo je da nisu dozvolili da budu preglasani. Dodao je da je to fundamentalan razlog. - Da su se ove tačke dnevnog reda našle na dnevnom redu, mi bismo bili preglasani. S druge strane, ne možemo razmatrati pitanje ureda glavnog pregovarača i neka druga pitanja, a da prethodno ne imenujemo glavnog pregovarača, što je zadatak Vijeća ministara BiH. Moramo da onemogućimo one koji žele da na neustavan način biraju glavnog pregovarača - kazao je Košarac.