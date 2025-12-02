Hasanović s čelnicima MO BiH o sistematskom unapređenju zdravstvene zaštite vojnika

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović je sa čelnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH razgovarao o sveobuhvatnom unapređenju zdravstvene zaštite pripadnika Oružanih snaga BiH, a rezultat razgovora su konkretni, operativni i mjerljivi koraci koji odmah ulaze u realizaciju.

Zvanični zahtjev

Hasanović je razgovarao sa predstavnicima Ministarstva odbrane BiH – šefom Odsjeka za upravljanje personalom Zenaidom Šabićem, šefom Odsjeka za sanitetsko-veterinarsku zaštitu Džemilom Hajrićem, načelnikom Sanitetske službe Oružanih snaga BiH, pukovnikom Hamdijom Mujarićem, te poručnicom dr. Esmom Zorlak.

Kada je riječ o unapređenju rada ambulante Ministarstva odbrane BiH, Ministarstvu zdravstva KS bit će upućen zvanični zahtjev za izmjene i dopune rješenja koje će omogućiti efikasniji i savremeniji rad ambulante.

Također, pokreće se formalna inicijativa da ambulanta MO BiH bude uključena u zdravstveni informativni sistem Kantona Sarajevo, čime se povećava kvalitet, sigurnost i dostupnost zdravstvenih usluga vojnicima i osoblju.

Inicirano je i održavanje sastanka federalnog ministra zdravstva s ministrima iz KS, HNK i TK, te ministrom odbrane BiH kako bi se na nivou Federacije BiH uspostavio dugoročno održiv model zdravstvene zaštite za pripadnike OS BiH.

Također, istaknuta je važnost nastavka edukacija i obuka pripadnika OS BiH, uz mogućnost razvoja novih modela zajedničkog djelovanja u kriznim i operativnim situacijama.

Širenje usluga

Kako je dogovoreno, ministar Hasanović sa saradnicima posjetit će ambulantu u Rajlovcu kako bi se procijenile potrebe, kapaciteti i mogućnosti širenja usluga.

Razmatrana je i mogućnost omogućavanja specijalizacija za zdravstvene profesionalce unutar sistema Oružanih snaga BiH.

Ministar Hasanović naglasio je da Ministarstvo zdravstva KS ostaje potpuno posvećeno jačanju saradnje s Ministarstvom odbrane BiH.

- Osiguranje dostupne, kvalitetne i efikasne zdravstvene zaštite za pripadnike Oružanih snaga BiH nije samo naša institucionalna obaveza, nego i strateški prioritet. U vojniku vidimo stub sigurnosti države, a država mora biti stub sigurnosti njegovog zdravlja - poručio je Hasanović tokom sastanka, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.