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SARAJEVO

Zbog radova večeras ne voze tramvaji: Na ovoj dionici vozit će autobusi

Režim javnog prijevoza u Sarajevu večeras će biti privremeno izmijenjen zbog radova na uspostavljanju adaptivnog upravljanja saobraćajem

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M. Až.

2.12.2025

Režim javnog prijevoza u Sarajevu večeras će biti privremeno izmijenjen zbog radova na uspostavljanju adaptivnog upravljanja saobraćajem. Radovi će se izvoditi na raskrsnici ulica Hiseta i Hamida Dizdara, u periodu od 23:00 do 4:30 sati.

Kako su saopćili iz GRAS-a, tramvajski saobraćaj će od 23:00 do 4:00 sata biti organizovan na relaciji Ilidža – Željeznička stanica.

U istom periodu, umjesto tramvaja, autobusi će saobraćati na dionici Zemaljski muzej – Baščaršija.

Također, noćni prijevoz na liniji Ilidža – Baščaršija obavljat će se autobusima, naveli su iz GRAS-a.

# SARAJEVO
# GRAS
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