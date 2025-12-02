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MINISTAR ODBRANE BIH

Helez: Nadam se da će Američko-jadranskoj povelji pristupiti Kosovo, Srbija i Slovenija

Izrazio je zadovoljstvo što su po prvi put za isti sto doveli Kosovo i Srbiju koji su ravnopravno učestvovali u radu sastanak u svojstvu posmatrača

Zukan Helez - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
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FENA

2.12.2025

Sastanak zemalja potpisnica Američko-jadranske povelje (A-5) o jačanju otpornosti zemalja regije na savremene sigurnosne prijetnje održan je 1. i 2. decembra u Sarajevu, pod predsjedavanjem ministra odbrane BiH Zukana Heleza.

Helez je danas po okončanju sastanka izjavio da su prvi put sastanku Povelje prisustvovale i zemlje posmatrači - Kosovo, Srbija i Slovenija, uz stalne članice Albaniju, BiH, Crnu Goru, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju i Sjedinjene Američke Države.

Izrazio je zadovoljstvo što su po prvi put za isti sto doveli Kosovo i Srbiju koji su ravnopravno učestvovali u radu sastanak u svojstvu posmatrača.

- Nadam se da će Povelja biti proširena na osam članica, a u početku su bile samo tri. Riječ je dobroj inicijativi za saradnju zemalja zapadnog Balkana i SAD-a - naveo je Helez.

Istakao je da je ocijenjeno da su zajednički sigurnosni izazovi hibridni i kibernetički napadi, ilegalne migracije, klimatske promjene i elementarne nepogode te nepovoljni demografski trendovi.

- Sve su to pojave na koje zajedno možemo daleko lakše uticati a pojedinačno vrlo malo - poručio je Helez.

Na kraju sastanka potpisana je zajednička izjava kojom se posebno ističe posvećenost punoj integraciji zapadnog Balkana u EU i euroatlantsku zajednicu te jačanju političke i vojne saradnje u cilju učvršćivanja regionalne sigurnosti i stabilnosti.

# SRBIJA
# KOSOVO
# AMERIČKO-JADRANSKA POVELJA
# ZUKAN HELEZ
# BIH
# SLOVENIJA
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