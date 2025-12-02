Na Trgu ZAVNOBIH-a već dva mjeseca curi kanalizacija: Stanari strahuju od zaraze, ugroženo i zdravlje đaka

Začepljena kanalizacija na Trgu ZAVNOBiH-a u Novom Gradu više od dva mjeseca pravi velike probleme stanarima koji žive na broju 10, ali i prolaznicima. O širenju smrada i stvaranju velike bare ispred njihovih ulaza, kako kažu, nekoliko puta su prijavljivali nadležnom komunalnom preduzeću. Međutim, adekvatne reakcije do danas nije bilo.

Posebno zabrinjava činjenica da ovim putem svakog dana prolaze destine školske djece koja idu na nastavu u obližnju školu "Fatima Gunić".

- S obzirom na to da dolaze niske temperature apelujemo na nadležne da se ovaj naš gorući problem što prije riješi. Tu će se vrlo brzo napraviti poledica, a o štetnosti izlivanja kanalizacije za zdravlje građana da ne pričamo - kaže nam ogorčeni stanari.