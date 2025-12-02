U toku sastanak predstavnika PIC-a s parlamentarcima: Razgovarat će o evropskom putu BiH

U Sarajevu je započela dvodnevna sjednica Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Sjednici prisustvuju ključni predstavnici ambasada zapadnih zemalja, među kojima je i otpravnik poslova u Ambasadi SAD Džon Ginkel.

Predstavnici PIC-a prvo su se sastali sa šefovima klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, gdje razgovaraju o evropskom putu Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanaka razgovarat će o ključnim reformama i mjerama koje zemlja treba poduzeti kako bi ubrzala evropske integracije, ali i o trenutnoj političkoj situaciji u BiH.