Bećirović s delegacijom Kruga 99: Promovirati vrijednosti demokratije, akademskih sloboda

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, koju su činili: Adil Kulenović, Šukrija Bakšić, Hazim Bašić, Aleksandar Knežević, Muharem Avdispahić i Fuad Đidić.

Član Predsjedništva BiH je tokom razgovora istakao važnu ulogu intelektualne zajednice u artikuliranju javnih politika, afirmaciji demokratskih principa i jačanju državotvorne svijesti.

Naglasio je da institucije Bosne i Hercegovine trebaju afirmirati stručnost, znanje i argumentirani dijalog, te graditi partnerstva s nevladinim sektorom.

Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na jačanju državnih institucija.

Učesnici sastanka su naglasili da je neophodno kontinuirano promovirati vrijednosti demokratije, akademskih sloboda, kritičkog mišljenja i građanskog angažmana.

Članovi Asocijacije zahvalili su članu Predsjedništva BiH na kontinuiranom zalaganju za demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu. Naglasili su da je značajna Bećirovićeva intenzivna diplomatska aktivnost i jačanje međunarodne podrške za Bosnu i Hercegovinu.

Bećirović je istakao da je uloga akademske zajednice i civilnog društva nezamjenjiva u borbi za demokratski razvoj i stabilnost države, te je izrazio spremnost za nastavak saradnje i dijaloga o ključnim državnim i društvenim pitanjima - saopćeno je iz Bećirovićevog Kabineta.