Efendić: "Posavjetujte Zelenskog kako da pregovara i objasnite mu kako da sačuva cjelovitu Ukrajinu"

Posljednjih nekoliko dana, povodom 30. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, razni autori, što anonimni na društvenim mrežama, što pojedine javne ličnosti u medijima, komentarišu bosanskohercegovačko vodstvo na pregovorima u Dejtonu, tvrdeći da nisu bili na visini zadatka. Tu su i kritike Aliji Izetbegoviću i Harisu Silajdžiću kako je njihovim potpisom "stvorena Republika Srpska" ili da su "ukinuli Republiku BiH".

Na ovo se na svom Facebook profilu danas osvrnuo predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić.

- Pozivam sve ove koji 30 godina nakon Dejtona pokušavaju da objasne kako je rukovodstvo RBiH (Alija Izetbegivić i Haris Silajdžić) trebalo da postupe na pregovorima u Dejtonu, da sada to isto objasne pedsjedniku Ukrajine Zelenskom - poručio je Efendić.

Neka mu objasne, dodaje on, da ne smije pristati na podjelu Ukrajine ni po koju cijenu. Ne smije dozvoliti da istočne pokrajine Lugansk, Dombas, Krim itd pripadnu Rusiji (iako ih je Rusija već zauzela). Nipošto to Zelenski ne smije potpisati jer bio bi izdajnik. Nije bitno što svaki dan ginu stotine i hiljade vojnika i civila. Historija (analitičari) se neće sjećati poginulih vojnika i civila, nego jedino toga šta je Zelenski potpisao.

- Treba naglasiti da se pregovori o prekidu rata vode također pod patronatom i pritiskom Zapada koji Ukrajini pomaže hiljadu puta više nego što je pomagao Bosni i Hercegovini u toku rata. Ukrajini je zapad isporučio oružje vrijedno stotinama milijardi dolara, dok je Bosni i Hercegovini uveden embargo tj. zabranjeno da kupi ili dobije oružje kojim bi se branila.

Zapad je Bosni i Hercegovini i opkoljenim enklavama dostavljao humanitarnu pomoć, uglavnom putem aerodroma Sarajevo i padobranima u enklave u istočnoj Bosni. Rukovodstvo RBiH u Dejtonu bilo je ucijenjeno ukoliko ne prihvati mir, da će i humanitarna pomoć u hrani biti zaustavljena.

U takvim okolnostima, cjelovita Bosna i Hercegovina je ipak sačuvana sa izmjenjenom unutrašnjom ustavnom i teritorijalnom strukturom.

Kakve su šanse Volodimira Zelenskog da danas sačuva cjelovitu Ukrajinu i postigne mir?

Vjerujem da naši brojni analitičari i intelektualci znaju kako se to radi jer znaju i kako je trebalo postupiti u Dejtonu, pa ih pozivam da pomognu Zelenskom i objasne mu kako da sačuva cjelovitu Ukrajinu, kako da odgovori na pritiske Zapada koji od njega traži da prihvati mir i gubitak teritorija, i kako da motiviše svoje vojnike i narod da nastave rat koji postepeno gube uz ogromnu vojnu i finansijsku pomoć Zapada - poručio je Efendić i ironično dodao: "Prijedloge slati pismeno putem ukrajinskih ambasada i objavljivati na društvenim mrežama."