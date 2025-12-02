Sabina Ćudić nakon sastanka s ambasadorima PIC-a: Nećemo tolerisati da se građanima BiH otme evropska perspektiva

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić obratila se medijima nakon sastanka sa ambasadorima Vijeća za implementaciju mira, naglašavajući da se prozor urgentnosti za BiH kada je riječ o evropskom putu polako zatvara.

Ćudić se osvrnula i na današnju sjednicu Vijeća ministara i obaranje dnevnog reda od strane ministara SNSD-a.

- Vjerujem da kolege dijele ovo mišljenje, nećemo tolerisati da se građanima BiH otme evropska perspektiva od jedne stranke, SNSD-a. Mislim da su naredni izbori referendumsko pitanje, prije svega za građane u RS: Da li žele živjeti u siromaštvu? Da li žele otplaćivati stotine miliona KM dugova Vlade RS? Da li žele blokirati perspektivu svoje djece kako bi punili džepove SNSD-u - istakla je Ćudić u obraćanju medijima.

Ona smatra da prozor za BiH još nije potpuno zatvoren.

- Mislim da prozor nije zatvoren, imamo dva zakona. Na sastanku Vijeća za implementaciju mira izvijestila sam ambasadore, iscrpit ćemo svaki mehanizam da zaustavimo ovu blokadu. Uputit ćemo ova dva zakona u Predstavnički dom i ponovo staviti na test sve stranke u BiH, ali i HDZ u kontekstu da li ćemo otkočiti evropski put za sve građane BiH i borit ćemo se do posljednjeg daha - dodala je Ćudić.

O porukama sa sastanka sa ambasadorima PIC-a, Ćudić je rekla:

- Nije moje da govorim u ime diplomata i ambasadora, ali jedna poruka je upućena sasvim sigurno; prozor urgentnosti koji je otvoren BiH se zatvara. Moja lična procjena je da će se potpisivanjem mira u Ukrajini fokus prebaciti na Ukrajinu i tada će ljudi u ovom Parlamentu morati odgovarati zašto su propustili historijsku šansu za BiH. To je proces koji bi BiH nepovratno okrenuo ka Evropi jer kada jednom poduzmete ove korake nema natrag.

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