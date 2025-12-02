Magazinović: Potez SNSD-a šalje poruku da glavni pregovarač ne treba dolaziti iz te stranke

- Rekli smo da ćemo iskoristiti sve mogućnosti da zaobiđemo one koji blokiraju, uključujući i mogućnost sazivanja hitne sjednice Predstavničkog doma, gdje će se razmatrati zakoni koji su blokirani u Vijeću ministara, a predloženi od zastupnika, jer je to, nažalost, jedini način da zaobiđemo blokade - kazao je Magazinović na početku.

- Današnji potez SNSD-a šalje poruku da glavni pregovarač ne treba dolaziti iz te stranke, jer ta osoba danas ne bi razgovarala s ljudima koji su došli u najboljoj namjeri - dodao je u obraćanju.

Magazinović je istakao da se razgovaralo i o državnoj imovini.

- Značajna tema bila je i državna imovina, na način da infrastrukturni projekti ne bi trpjeli zbog nedonošenja zakona o imovini. Pri tome se misli i na Koridor 5C, ali i na izgradnju Južne interkonekcije kao strateški važnog projekta - rekao je.

- Razgovarali smo i o integritetu izbornog procesa, o onome što je za mene posebno važno: Zakon o javnim nabavkama i izmjene Krivičnog zakona, gdje će oni koji su do sada pljačkali državni novac završiti u zatvoru. Samo jedno glasanje nas dijeli od toga - zaključio je Magazinović.

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