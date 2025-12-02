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Adnan Hadrović za "Avaz": OHR mora obezbijediti fer i demokratske izbore, nadam se da će imati snažnu podršku SAD-a

OHR je ovoj zemlji i dalje veoma potreban, pogotovo što će SNSD nastaviti da blokira evropski put države i to je već svima jasno, rekao je

Hadrović: OHR mora obezbijediti fer i demokratske izbore. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

2.12.2025

Iako je evropski put bio u fokusu sastanka ambasadora Vijeća za implementaciju mira (PIC), nakon brojnih špekulacija o njegovoj sudbini važna je i podrška Uredu visokog predstavnika. Ona je iskazana na sastanku, uglavnom od strane predstavnika bh. stranaka.

Viši saradnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona, Adnan Hadrović naglašava da je podrška OHR-u u periodu do Općih izbora iduće godine od strateške važnosti za BiH.

- Mislim da će to biti izazovna godina. OHR je ovoj zemlji i dalje veoma potreban, pogotovo što će SNSD nastaviti da blokira evropski put države i to je već svima jasno. Južna interkonekcija, kao jedan od strateških projekata, odblokirana je uz pomoć SAD-a, što je odličan potez. Podrška SAD-a je od strateške važnosti za BiH. Dakle, OHR mora obezbijediti fer i demokratske izbore, deblokirati budžete, a s druge strane nadam se da će SAD snažno stati iza OHR-a u narednom periodu, iako treba očekivati da će mnoge probleme SAD rješavati i unilateralno, i bilateralno, u skladu sa svojom novom vanjskopolitičkom strategijom – rekao je Hadrović za "Avaz".

# OHR
# PIC
# ADNAN HADROVIĆ
# BIH
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