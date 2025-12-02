Ministar Hurtić dijelio novac iz budžetske rezerve stranačkim kolegama i rođacima

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podijelilo je 1,5 miliona KM iz budžetske rezerve nevladinim ogranizacijama bez javnog konkursa, a dobar dio tog novca otišao je udruženjima povezanim rodbinskim i partijskim vezama sa ministrom Sevlidom Hurtićem, inače predsjednikom stranke BH Zeleni, saznaje poslovni portal Capital.

Centar za istraživačko novinarstvo objavio je juče priču o podjeli skoro četiri miliona KM iz budžetske rezerve BiH koji je namijenjenom za prirodne nesreće ili interventne pomoći usred različitih prilika i potreba stanovništva.

Odluka o odobravanju sredstava

Naime, Vijeće ministara BiH je samo dva dana prije kraja godine, 29. decembra 2023. godine, donio odluku o odobravanju sredstava tekuće rezerve iz budžeta za 2023. godinu za podršku neprofitnim organizacijama.

Prema pisanju CIN-a te godine, kada je najmanje 21 mjesto u zemlji trpjelo posljedice poplava, klizišta i zemljotresa, Vijeće ministara je podijelilo 8,2 miliona KM iz rezerve.

Za pogođena mjesta je bio namijenjen samo milion maraka, dok je tri puta više novca netransparentno podijeljeno neprofitnim i vjerskim organizacijama na samom kraju godine.

Sredstva su podijeljena bez prethodno objavljenog javnog poziva i utvrđenih kriterijuma, kroz Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Izvještaj o utrošku sredstava

CAPITAL je u posjedu izvještaja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o utrošku dodijeljenih sredstava, iz kojeg se vidi da je pored udruženja koja rade sa djecom sa invaliditetom i djecom oboljelom od raka, novac dodjeljivan i udruženjima bliskim vlasti.

Tako je Udruženju građana "Ostanak i ekonomski razvoj" Gornja Grapska dodijeljeno 50.000 KM za projekat "Izgradnja dječijeg igrališta i uređenje pristupnog puta i okolne površine u mjestu Gornja Grpaska".

Kao predsjednik ovog udruženja navodi se Amir Hurtić, rođak ministra Sevlida Hurtića i poslanik BH Zelenih u Narodnoj skupštini RS. Upravo njih dvojica dolaze iz dobojskog sela Gornja Grpska.

Drugi član BH Zelenih Smail Mešić je iz Svjetliče kod Doboja, a njegovo udruženje za rješavanje problema vodosnabdijevanja i infrastrukture "Vodovod Svjetliča" je dobilo 95.000 maraka iz rezerve.

Među udruženjima koja dolaze iz izborne baze BH Zelenih je i "Srcem za Podrinje" iz Zvornika. Njima je iz budžetske rezerve dodijeljeno za Ljetnji omladinski kamp 2024. godine 25.000 KM. Iz ovog područja dolazi tehnički sekretar Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Adna Bikić – Omerović, koja je 2024. godine bila i kandidatkinja na izbornoj listi za Skupštinu Grada Zvornika.

Sredstva u iznosu od 95.000 KM su dodijeljena i Udruženju Latransumanza della pace transhumanca mira čija upravljačka struktura nije javno dostupna, ali broj telefona ostavljen na službenoj stranici nas vodi do ministra privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Edina Durakovića. Njegove fotografije smo mogli i naći na društvenim mrežama ovog udruženja.

Udruženju porodica sa troje i više djece "Ponos" Doboj čija je direktorica Marina Protić načelnica Odjeljenja za stambene i komunalne poslove Grada Doboj, dodijeljeno je 84.000 KM za projekat „Podrška radu i aktivnostima udruženja u 2024. godini“.

Među korisnicima je i Udruženje građana Šestougao koje nema web-stranu ili facebook profil. Vidljivo je samo da su osnovani u aprilu 2023. Podataka o aktivnostima nema, a zastupnice su Cvjeta Jolić i Monika Stojić. Jolić se još navodi kao uposlenica rektorata Univerziteta u Banjaluci.

Korisnik budžetske rezerve je i Rijaset Islamske zajednice u BiH kome je dodijeljeno 39.000 KM za nabavku opreme za radijske predajnike za potrebe radija BIR.

Među korisnicima su i Udruženje Posavina Brod sa 20.000 KM koje je osnovano 2022, youtuberi Udruga dramskih i filmskih umjetnika Jure i Mate 60.000 KM, Udruga ukopnika Novo rastovačko groblje koje nema nikakvih dostupnih podataka sa 40.000 KM.

Novac je ovim udruženjima uplaćen 31. januara 2024. godine.

Vijeće ministara BiH budžetsku rezervu je i ranije trošio na prijeme u Parlamentarnoj skupštini BiH povodom vjerskih praznika, plate, naknade, ishranu zaposlenih u institucijama.

Kompletan spisak udruzenja koja su dobila novac od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice pogldajte u nastavku.