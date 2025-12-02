Konzervativac Maks Primorac: "BiH je propala država, zbog muslimana u Sarajevu usporena je izgradnja Južne interkonekcije"

U organizaciji Pododbora za Evropu unutar Komiteta za vanjske poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa održano je saslušanje o situaciji na Zapadnom Balkanu pod nazivom "Put ka stabilnosti na Zapadnom Balkanu".

Sesiju je otvorio predsjedavajući komiteta Keit Self koji je regiju Zapadnog Balkana opisao kao ključnu za očuvanje evropske sigurnosne arhitekture. Govoreći o Bosni i Hercegovini, Self je istaknuo da bi ukidanje Ureda visokog predstavnika imalo samo negativne posljedice.

- OHR zaslužuje kritike, ali njegovo ukidanje ili uklanjanje samo ojačava separatističke snage u zemlji i regiji. Nažalost, zvaničnici na vlasti u BiH nastavljaju koristiti te mogućnosti za svoj separatizam, čime se potkopava Dejtonski sporazum. Nedavno sam poslao pismo sekretaru Rubiju kako bih iskazao naše neslaganje s odlukom administracije za ukidanje svih sankcija Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima - rekao je Self.

Nakon Selfa riječ je dobio Maks Primorac, član konzervativnog think-tanka Heritage Foundation.

- Trideset godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, milijardi dolara uloženih od strane SAD-a, BiH je propala država. Postoje snažne tenzije među tri konstitutivna naroda – Srbima, Hrvatima i muslimanima – i odnosi su narušeni zbog nepovjerenja. Ekonomija se raspada, populacija brzo opada, a država se suočava s dugoročnom krizom. Vrijeme je da završimo ovu postdejtonsku katastrofu izgradnje države - rekao je Primorac.

Južna interkonekcija

On je dodao da je potrebno obnoviti suverenitet BiH ukidanjem OHR-a, naglašavajući da Visoki predstavnik urušava državni suverenitet i pogoršava međuetničke odnose.

- State Department mora prekinuti napore za stvaranje centralizirane države koju dominantno vode muslimani jer se time narušava jednakost među narodima prema Dejtonskom sporazumu. Srbi se time motivišu na separatizam, Hrvati su žrtve diskriminacije dominantne nacije u rukama većinskih muslimana i nemaju pravo da sami biraju predstavnika - dodao je Primorac.

Govoreći o američkim investicijama u regiji, Primorac tvrdi da se proširenje američkog plinovoda, odnosno Južna interkonekcija, blokira "od strane muslimana u Sarajevu".

Druga strana

S druge strane, govornici Edvard Džosef i Luk Kofi ističu da je odluka američke administracije da ukine sankcije Miloradu Dodiku bila pogrešna, zbog nastavka politike koju on vodi zajedno sa svojim saradnicima u BiH.

Ono što je zajedničko svim sagovornicima, što potvrđuje i opšti stav američke administracije, jeste snažniji pristup prema Srbiji s ciljem smanjenja kineskog i ruskog uticaja, uz pojačavanje napora za pristup kritičnim mineralima u zemljama regije Zapadnog Balkana.