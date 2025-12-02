Srebrenički SDP reagirao na izjavu Tabakovića: Inicijativu ste ignorisali

Iz SDP-a su odgovorili da je netačno prebacivati odgovornost na ljude koji tada nisu imali politički utjecaj.

Tabaković je kazao da su pojedinci iz SDP-a i NiP-a bili uključeni u dio odluka o promjeni naziva ulica.

Općinski odbor SDP-a Srebrenica reagovao je na izjavu predsjednika Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, Alije Tabakovića, u kojoj je komentarisao postavljanje tabli s, kako su naveli, sramnim imenima u gradu gdje je počinjen genocid.

- Kada su donesene sporne odluke, SDS i SNSD su imali čvrstu većinu i mogli su izglasati sve što žele. Osoba koju spominjete, a danas je u SDP-u, nije mogla promijeniti ishod nijedne odluke. To svi u Srebrenici znaju. Ono što prešućujete jeste da su tada direktori, načelnici odjeljenja i zamjenik načelnika bili iz SDA. Vaši kadrovi sjedili su u institucijama, imali funkcije i mogućnost da reaguju, ali nisu uradili ništa - navode iz SDP-a.

Dodaju da je SDA danas u vlasti u Srebrenici, dok je SDP u opoziciji.

- Šta ste vi uradili u protekle dvije godine da ispravite ijednu odluku? Pokrenuli proceduru? Iskoristili vlast? Promijenili nešto? Niste. Za razliku od vas, odbornik SDP-a je u protekloj godini više puta podnosio inicijativu za stavljanje van snage odluke o nazivima ulica, ali ste vi i vaši partneri to svaki put ignorisali. Zato su danas ulice preimenovane, ne zbog SDP-a ili NiP-a, nego zato što je SDA potrošila povjerenje, podijelila narod i ostavila institucije bez stvarne moći. A stari nazivi ulica će se vratiti onda kada Bošnjaci prestanu birati politike koje nas vraćaju unazad, i kada se okrenu okupljanju, radu i odgovornosti - poručuju iz SDP-a.