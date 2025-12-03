U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Zašto Dodik 20 godina šuti o Naseru Oriću

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Zašto Dodik 20 godina šuti o Naseru Oriću?

Nakon velike bure koja se podigla zbog fotografije Ace Lukasa s Naserom Orićem, ratnim komandantom odbrane Srebrenice, prvi put ekskluzivno su za Avaz TV govorili Lukas i njegov menadžer Saša Mirković.

Govorili su o tome kako je nastala fotografija, o reakcijama koje su uslijedile, političarima koji pokušavaju ubrati jeftini poene na prenapuhanoj aferi, otkazivanju koncerta na Jahorini i mnogim drugim temama.

Poslane poruke sa sastanka Vijeća za provedbu mira: Šmit i ostanak OHR-a neupitni.

Kenan Delić, fudbaler Čelika, govorio za "Avaz": Veliki motiv je igrati protiv Sarajeva, možemo protiv najjačih.

Irena Karić osuđena zbog ubistva supruga Nijaza.

Gradonačelnik Bihaća za "Avaz" je govorio o tome kako je grad pobijedio kladionice.

Donosimo vam i ekskluzivnu ispovijest oboljelog od HIV-a koji je govorio o životu s teškom dijagnozom.

Analiziramo slom Trojke i trijumf ucjene SNSD-a: Propao put EU u BiH, a propao i bager.

Uoči sastanka NATO-a za "Avaz" je govorio analitičar Dušan Janjić. Ističe da NATO treba uputiti poziv za članstvo BiH i Srbiji.

Rast minimalca nedovoljan, a stvarat će se inflacioni pritisak: Radnici ne mogu živjeti od 1.000 KM.

Građani u panici zbog zamjene zdravstvenih legitimacija: Hoće li se moći otići doktoru sa starom knjižicom?

Neviđeni skandal trese otočku zemlju: Velika Britanija teške zločince pustila iz zatvora.

Porše projurio kroz crveno i usmrtio dvojicu državljana BiH. Više o tome čitajte na stranicama crne hronike.

Jedinstvena postavka u Galeriji ALU u Sarajevu: Digitalna izložba otkriva veze BiH i Poljske.

Na stranama jet seta čitajte šta je Džejla Ramović ispričala o privođenju u Sjevernoj Makedoniji.

Danas na rasporedu tri utakmice 17. kola WWin lige BiH. Više o tome čitajte na sportskim stranama.

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