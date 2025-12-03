Osnivačica Udruženja „Alden“ Dženita Salihspahić-Hodžić: Nervira me nepravda

Ime i prezime: Dženita Salihspahić-Hodžić.

Datum i mjesto rođenja: 29. septembar 1968., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Idem se umiti, a potom popiti kafu. Bez nje nema priče.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih čokolader.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad s djecom.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.

Najdraža pjesma: „Bože moj“ (Jana).

Šta gledate na televiziji: Informativne i dječije emisije.

Šta Vas nervira: Nepravda.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Lančić i naušnice od unuka.

Čega se plašite: Vremenskih nepogoda.

S kim najradije pijete kafu: S mužem i mamom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crna i bebi roza.

Ko Vam je uzor: Mama.

Najdraži pisac: Branko Ćopić i Perl Bak.

Omiljeni muzičar ili bend: Halid Bešlić.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Aldene“.

Tim za koji navijate: Željo.

Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju pada“.

Koje pitanje najviše mrzite: Gdje si?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Izet Fazlinović (Mustafa Nadarević).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Egipat.