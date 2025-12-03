Osnivačica Udruženja „Alden“ Dženita Salihspahić-Hodžić: Nervira me nepravda

Ime i prezime: Dženita Salihspahić-Hodžić.
Datum i mjesto rođenja: 29. septembar 1968., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Idem se umiti, a potom popiti kafu. Bez nje nema priče.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bila bih čokolader.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Rad s djecom.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjiga.
Najdraža pjesma: „Bože moj“ (Jana).
Šta gledate na televiziji: Informativne i dječije emisije.
Šta Vas nervira: Nepravda.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Lančić i naušnice od unuka.
Čega se plašite: Vremenskih nepogoda.
S kim najradije pijete kafu: S mužem i mamom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crna i bebi roza.
Ko Vam je uzor: Mama.
Najdraži pisac: Branko Ćopić i Perl Bak.
Omiljeni muzičar ili bend: Halid Bešlić.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Aldene“.
Tim za koji navijate: Željo.
Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju pada“.
Koje pitanje najviše mrzite: Gdje si?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Izet Fazlinović (Mustafa Nadarević).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Egipat.