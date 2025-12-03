Stanje na putevima: Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona

Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Dodatne probleme pričinjava i smanjena vidljivost zbog magle, koja na pojedinim dionicama smanjuje vidljivost na manje od 50 metara. Vozite oprezno i prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A1 Kakanj-Visoko, za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje u vremenu od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići) i Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Na dionici magistralne ceste Jablanica-Blidinje, putnička vozila do 3,5t saobraćaju otežano. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).