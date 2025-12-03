Nermin Nikšić za „Avaz“: S ovim Vijećem ministara iluzorno je očekivati iskorak na evropskom putu

Sjednica Vijeća ministara BiH, na kojoj su trebali biti razmatrani nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH, te prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača BiH s EU, završena je prije nego što je i počela. Ministri iz SNSD-a Staša Košarac i Srđan Amidžić nisu podržali predloženi dnevni red, čime je BiH ostala blokirana kada su EU integracije u pitanju. - Očito da je u ovom odnosu snaga i s ovim Vijećem ministara iluzorno očekivati da ćemo napraviti taj potrebni iskorak, usvojiti zakone i uputiti ih u parlamentarnu proceduru. Naravno, postoje teoretske šanse da se eventualno unutar Parlamenta usvoje prijedlozi zakona, bez toga da ih uputi Vijeće ministara već da ih sami zastupnici predlože i usvoje. Neki su razgovori započeti, pa ćemo za par dana, do kraja sedmice, biti pametniji – kazao je za “Avaz” premijer FBIH i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.

Na pitanje hoće li aktuelni saziv Vijeća ministara trajati do izbora u oktobru iduće godine, iako i sam kaže da je od njega iluzorno očekivati napredak, Nikšić odgovara da teoretski ne bi trebalo. - Postoji teorija da se to riješi. Naše opredjeljenje je vrlo jasno, mi bismo sutra napravili tu rekonstrukciju, ali oko toga treba da se slože i drugi, koji imaju dovoljno zastupnika da to mogu izglasati u oba doma – dodaje Nikšić. Komentirajući sastanak ambasadora PIC-a i predstavnika stranaka, Nikšić je izrazio zadovoljstvo što je, osim teme posvećene evropskom putu, razgovarano i blokadi u raspolaganju državnom imovinom i pokretanju velikih investicija. - Naravno, stav SDP-a, pa rekao bih i Vlade FBIH, nama ne treba da se državna imovina prenosi. Ona treba da ostane državna, ali da se omogući da se rade objekti na tom prostoru, nad kojim država zadržava vlasništvo. Poput dijelova koridora 5C, investicija u Južnu interkonekciju, brze ceste, solare, vjetro – parkove … - ističe Nikšić.