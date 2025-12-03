U Evropskom parlamentu danas rasprava o Sporazumu o aktivnostima koje provodi Frontex u BiH

Članovi Komiteta za građanske slobode, pravdu i unutarnje poslove Evropskog parlamenta danas popodne će na dnevnom redu imati Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o operativnim aktivnostima koje provodi Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) u Bosni i Hercegovini. Izvjestilac je Jaroslav Bžoch iz grupe Patrioti za Evropu. U nacrtu odluke Vijeća o zaključenju Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o operativnim aktivnostima koje provodi Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini navodi se da je Komisija 14. oktobra 2025. godine informisala izvjestioce o napretku postignutom u pregovorima o sporazumu o statusu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Vlasti Bosne i Hercegovine također su bile prisutne na sastanku. Sastanak sa službenikom za temeljna prava Frontexa („FRO“) i evropskim nadzornikom za zaštitu podataka („EDPS“) također je zakazan za 6. novembar 2025. godine. Sporazum je potpisan 11. juna 2025. godine u Sarajevu.

Tokom vrhunca migracijske i izbjegličke krize 2015. godine, stotine hiljada tražitelja azila i migranata stiglo je u Evropsku uniju preko Zapadnog Balkana. Migracijski pritisak na zapadnobalkanske rute bio je značajan u narednim godinama, stvarajući pritisak na vanjskim granicama EU. Stoga su potrebni daljnji napori za kontrolu migracijskog toka na zakonit način, u skladu s međunarodnim i evropskim zakonodavstvom. Izvjestilac smatra da je sklapanje formalnih, pravno obavezujućih sporazuma u okviru saradnje s trećim zemljama od ključne važnosti za osiguranje transparentnosti, javnog nadzora i demokratskog nadzora nad takvom saradnjom. Strukturirana i održiva saradnja s trećim zemljama, posebno Zapadnim Balkanom, sastavni je dio evropskog prostora stabilnosti i sigurnosti. Stoga je jačanje saradnje u oblasti migracija i upravljanja granicama s Bosnom i Hercegovinom strateški važno za ublažavanje pritiska na hrvatskim granicama sa susjednom Bosnom i Hercegovinom i time sprječavanje ilegalnih prelazaka vanjskih granica EU, kao i za borbu protiv prekograničnog kriminala. Bliska saradnja s partnerima sa Zapadnog Balkana je stoga ključna ne samo za upravljanje migracijskim tokovima u EU, smanjenje broja ilegalnih dolazaka i poboljšanje efikasnosti operacija povratka, već i za borbu protiv krijumčarenja migranata i ublažavanje rizika povezanih s organiziranim kriminalom. I Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu i Bosna i Hercegovina dužni su se pridržavati odredbi Uredbe (EU) 2019/1896 i osigurati njeno potpuno poštivanje, uključujući i temeljna prava. Tokom postupka davanja saglasnosti u Evropskom parlamentu, objašnjenja koja su dali Komisija, relevantne vlasti Bosne i Hercegovine, FRO i EDPS o važnosti ovog sporazuma o statusu pokazala su se zadovoljavajućim. Sporazum o statusu i prisustvo službenika Evropske agencije za graničnu i obalnu stražu na teritoriji Bosne i Hercegovine doprinijet će suzbijanju ilegalnih migracija u EU i poboljšanju ukupne sigurnosne situacije, uz potpuno očuvanje temeljnih prava u procesima granične kontrole.