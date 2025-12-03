Video / "Avaz" na licu mjesta: U toku pretresi kuće Fatmira Alispahića zbog intervjua s djedom podvođenih maloljetnica

Od jutarnjih sati traju pretresi kuće Fatmira Alispahića u Tuzli, javlja "Avazov" reporter s lica mjesta.

Alispahić je osumnjičen da je počinio krivično djelo povreda privatnosti djeteta iz Krivičnog zakona Federacije BiH.

Podsjećamo, Alispahić je objavio intervju sa djedom djevojčica koje su bile trgovine ljudima u Tuzli, a da nije pritome vodio računa o zaštiti privatnosti žrtava.

MUP TK je prethodno uhapsio sedam osoba, od kojih su četiri pripadnici MUP-a TK, zbog navođenja maljotenica na prostituciju, štičenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

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