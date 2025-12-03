Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUZLA

Video / "Avaz" na licu mjesta: U toku pretresi kuće Fatmira Alispahića zbog intervjua s djedom podvođenih maloljetnica

Alispahić je osumnjičen da je počinio krivično djelo povreda privatnosti djeteta iz Krivičnog zakona Federacije BiH

Policija ispred kuće Fatmira Alispahića. Avaz

S. S.

3.12.2025

Od jutarnjih sati traju pretresi kuće Fatmira Alispahića u Tuzli, javlja "Avazov" reporter s lica mjesta.

Pretrese se vrše policijski službenici MUP-a TK po nalogu Tužilaštva TK.

Alispahić je osumnjičen da je počinio krivično djelo povreda privatnosti djeteta iz Krivičnog zakona Federacije BiH.

Podsjećamo, Alispahić je objavio intervju sa djedom djevojčica koje su bile trgovine ljudima u Tuzli, a da nije pritome vodio računa o zaštiti privatnosti žrtava.

MUP TK je prethodno uhapsio sedam osoba, od kojih su četiri pripadnici MUP-a TK, zbog navođenja maljotenica na prostituciju, štičenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# MUP TK
# FATMIR ALISPAHIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.