Dževad Korman više neće biti direktor Uprave policije MUP-a TK: Odlazi u penziju

Dževad Korman više nije direktor Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, saznaje portal "Avaza".

On se trenutno nalazi na godišnjem odmoru, a nakon toga će morati u penziju. Podsjećamo, Korman je na poziciji policijskog komesara od 2018. godine.

U januaru 2020. godine Korman je bio smijenjen, no godinu kasnije je utvrđeno da je bio smijenjen nezakonito, pa je vraćen na poziciju.

Inače, Dževad Korman bio je policijski službenik u prethodne 23 godine. Prvo je bio policajac u SJB Tuzla, pa operativni dežurni u CSB Tuzla, a nakon toga komandir policijske stanice za obezbjeđenje lica. Inseptkor policije bio je od 1998. do 2000. godine, a onda je stupio na poziciju komandira PS Lukavac. Od 2001. do 2003. godine bio je v.d. načelnik Odjeljenja za koordinaciju i usmjeravanje policije, a do 2005. godine je bio samostalni inspektor, odnosno načelnik inspektorata policije. Godinu je obnašao poziciju v.d. načelnika Sektora uniformisane policije, a devet godina je bio komandir Jedinice za specijalnu podršku. Od 2015. do 2017. godine bio je komandant Jedinice za specijalnu podršku i OBL, a onda je godinu bio načelnik Sektora uniformisane policije, pa onda stupa na poziciju komesara, to jeste direktora Uprave policije MUP-a TK.