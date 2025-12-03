"Nijedno dijete bez paketića": Donirajte igračke ili slatkiše i postanite dio projekta

"Nijedno dijete bez paketića" je humanitarni projekat Udruženja "Ruku na srce" u okviru kojeg se nastoje obezbijediti novogodišnji paketići za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja.

Prethodnih 14 godina u okviru ovog projekta podijeljeno je više od 20 hiljada paketića mališanima školskog i predškolskog uzrasta u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj projekat, svih tih godina, shvatili smo da ne možemo promijeniti svijet, ali nekad je i malo dovoljno da nečiji svijet učinimo ljepšim.

Tim povodom u emisiji "Naše priče" ugostili smo Adnana Lukača ispred Udruženja "Ruku na srce" koji je govorio o značaju ovog projekta, ali i na koji način svi oni koji žele mogu da pomognu.

Emisiju gledajte danas u 17:15h na programu Alfa TV.