Profesor Salih Fočo za "Avaz": PIC konačno shvatio da domaće aktere mora staviti u funkciju

Poziv predstavnicima parlamentarnih stranaka na konsultacije s političkim direktorima Vijeća za implementaciju mira je nešto što vidimo prvi put, kaže profesor Filozofskog fakulteta UNSA Salih Fočo. - Očito je da su postali svjesni da dugi niz godina njihovog posredovanja u BiH nije dao željene rezultate. Čini mi se da je PIC konačno shvatio da glavne domaće aktere mora staviti u funkciju i dati im u zadatak da realiziraju obećanja koja daju na izborima, ali i da konačno snose odgovornost pred građanima za politike koje vode – kaže Fočo.

Dodaje da PIC i OHR uspostavljaju novi model, nakon perioda sterilne i neefikasne politike u BiH, pogotovo zbog reagiranja na posljedice, a ne uzroke političkih kriza i zastoja. On ističe da su građani iz svih naroda podjednako opredijeljeni za evropski put, ali političkim elitama odgovara sadašnje stanje i ne žele iskorak. - Stalno nas vraćaju na devedesete godine, strah je njihovo najjače oružje na izborima, a izbori postaju nacionalni popis, umjesto kritike politike koja nije dala nikakve efekte, već je stvari vratila unazad. Time izbjegavaju odgovornost za nerad i izostanak onog što obećavaju. S druge strane, OHR i EU s PIC-om su do sada umrtvili sve procese u BiH – ističe Fočo.

Na sjednici je iskazana podrška OHR-u, a Fočo naglašava da je OHR potreban BiH sve dok ne promijeni ustav.