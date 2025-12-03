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Profesor Salih Fočo za "Avaz": PIC konačno shvatio da domaće aktere mora staviti u funkciju

Stalno nas vraćaju na devedesete godine, kaže Fočo

Fočo: Da snose odgovornost. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

3.12.2025

Poziv predstavnicima parlamentarnih stranaka na konsultacije s političkim direktorima Vijeća za implementaciju mira je nešto što vidimo prvi put, kaže profesor Filozofskog fakulteta UNSA Salih Fočo.

- Očito je da su postali svjesni da dugi niz godina njihovog posredovanja u BiH nije dao željene rezultate. Čini mi se da je PIC konačno shvatio da glavne domaće aktere mora staviti u funkciju i dati im u zadatak da realiziraju obećanja koja daju na izborima, ali i da konačno snose odgovornost pred građanima za politike koje vode – kaže Fočo.

Dodaje da PIC i OHR uspostavljaju novi model, nakon perioda sterilne i neefikasne politike u BiH, pogotovo zbog reagiranja na posljedice, a ne uzroke političkih kriza i zastoja. On ističe da su građani iz svih naroda podjednako opredijeljeni za evropski put, ali političkim elitama odgovara sadašnje stanje i ne žele iskorak.

- Stalno nas vraćaju na devedesete godine, strah je njihovo najjače oružje na izborima, a izbori postaju nacionalni popis, umjesto kritike politike koja nije dala nikakve efekte, već je stvari vratila unazad. Time izbjegavaju odgovornost za nerad i izostanak onog što obećavaju. S druge strane, OHR i EU s PIC-om su do sada umrtvili sve procese u BiH – ističe Fočo.

Na sjednici je iskazana podrška OHR-u, a Fočo naglašava da je OHR potreban BiH sve dok ne promijeni ustav.

- Dok ne uspostavi normalne institucije u kojima neće biti supremacija entiteta nad državom, gdje će država imati prerogative potrebne za odlučivanje i sve atribute kakve liberalno-demokratska država treba da ima, a kakvu želi i EU – dodaje prof. dr. Salih Fočo.

# PIC
# SALIH FOČO
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