Hamza Višća za "Avaz" o sjednici PIC-a: Spomenuti projekti koji bi mogli biti pokretačka snaga

Poziv iz PIC-a predstavnicima parlamentarnih stranaka na konsultacije vojnopolitički analitičar Hamza Višća vidi kao pokušaj da ih se uozbilji, jer radi se o ljudima koji ulaze u četvrtu godinu mandata bez konkretnih rezultata na otvaranju pregovora o članstvu u EU, uprkos obećanjima i deklarativnom opredjeljenju. Komentirajući prve izjave nakon sastanka, Višća kaže da je očigledno da je evropski put bio u fokusu, ali da su tokom razgovora pokrenute sve goruće teme koje zaokupljaju pažnju javnosti.

- Počevši od evropskog puta, kojim nikako da krenemo, jer vlast koja se slaže između sebe, ne slaže se da da saglasnost za zakone i odluke koje su neophodne da se taj put nastavi. Dobro je što se ne slažu, jer javnost i ne zna sadržaj tih zakona, a vidimo da se proteklih dana i VSTV žalilo zbog činjenice da nije moglo da doprinese javnoj raspravi i da kaže svoj stav, iako je obavezno da se o tome izjasni. Dobro je i što su spomenuti projekti koji bi mogli biti pokretačka snaga za postizanje političke volje, a za koju je opet potrebna spremnost da se razgovara i s onima koji drukčije misle i koji možda ne shvataju značaj tih projekata. Kako onih koje nudi EU, tako i projekata poput ovog iz SAD o Južnoj interkonekciji – kaže Višća.

Nedostaju i projekti poput infrastrukturnog povezivanja Sarajeva i Tuzle, dodaje naš sagovornik. Komentirajući blokade iz RS, kaže da RS ima pogrešan stav da je dogovor koji su postigli s američkom administracijom dovoljan i da nakon toga nemaju nikakvih obaveza prema EU integracijama.

- Oni neće osporavati Južnu interkonekciju, jer misle da je to jedini interes SAD. Međutim, povodom Dana OS BiH i Američka ambasada, SAD i NATO su ponovili da je važna sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH i da u tom smislu namjeravaju uložiti svoje napore – naglašava Višća.