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Hamza Višća za "Avaz" o sjednici PIC-a: Spomenuti projekti koji bi mogli biti pokretačka snaga

Počevši od evropskog puta, kojim nikako da krenemo, jer vlast koja se slaže između sebe, ne slaže se da da saglasnost za zakone i odluke koje su neophodne da se taj put nastavi

Višća: Vlast se slaže između sebe. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

3.12.2025

Poziv iz PIC-a predstavnicima parlamentarnih stranaka na konsultacije vojnopolitički analitičar Hamza Višća vidi kao pokušaj da ih se uozbilji, jer radi se o ljudima koji ulaze u četvrtu godinu mandata bez konkretnih rezultata na otvaranju pregovora o članstvu u EU, uprkos obećanjima i deklarativnom opredjeljenju. Komentirajući prve izjave nakon sastanka, Višća kaže da je očigledno da je evropski put bio u fokusu, ali da su tokom razgovora pokrenute sve goruće teme koje zaokupljaju pažnju javnosti.

- Počevši od evropskog puta, kojim nikako da krenemo, jer vlast koja se slaže između sebe, ne slaže se da da saglasnost za zakone i odluke koje su neophodne da se taj put nastavi. Dobro je što se ne slažu, jer javnost i ne zna sadržaj tih zakona, a vidimo da se proteklih dana i VSTV žalilo zbog činjenice da nije moglo da doprinese javnoj raspravi i da kaže svoj stav, iako je obavezno da se o tome izjasni. Dobro je i što su spomenuti projekti koji bi mogli biti pokretačka snaga za postizanje političke volje, a za koju je opet potrebna spremnost da se razgovara i s onima koji drukčije misle i koji možda ne shvataju značaj tih projekata. Kako onih koje nudi EU, tako i projekata poput ovog iz SAD o Južnoj interkonekciji – kaže Višća.  

Nedostaju i projekti poput infrastrukturnog povezivanja Sarajeva i Tuzle, dodaje naš sagovornik. Komentirajući blokade iz RS, kaže da RS ima pogrešan stav da je dogovor koji su postigli s američkom administracijom dovoljan i da nakon toga nemaju nikakvih obaveza prema EU integracijama.

- Oni neće osporavati Južnu interkonekciju, jer misle da je to jedini interes SAD. Međutim, povodom Dana OS BiH i Američka ambasada, SAD i NATO su ponovili da je važna sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH i da u tom smislu namjeravaju uložiti svoje napore – naglašava Višća.

# PIC
# HAMZA VIŠĆA
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