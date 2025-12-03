Nikšić s reisom Kavazovićem: Vlada FBiH i IZ u BiH jačaju saradnju i podršku ključnim projektima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je danas sastanak s reisu-l-ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinom ef. Kavazovićem, na kojem je razgovarano o najznačajnijim projektima Islamske zajednice u BiH i daljnjem unapređenju saradnje između Vlade Federacije BiH i Rijaseta Islamske zajednice.

Na sastanku je potvrđena zajednička opredijeljenost ka nastavku kontinuiranog dijaloga i partnerskog pristupa u realizaciji projekata od značaja za povratnike, vjerske zajednice i društvo u cjelini, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Premijer Nikšić naglasio je da Vlada Federacije BiH prepoznaje važnost uloge Islamske zajednice, kao i drugih vjerskih zajednica, u očuvanju društvene kohezije, identiteta i mira, te da će podrška ključnim infrastrukturnim i društvenim projektima biti nastavljena.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar informirao je reisu-l-ulemu o dosadašnjim aktivnostima Ministarstva, posebno u segmentu podrške izgradnji i obnovi vjerske infrastrukture u povratničkim sredinama. Naglašeno je da su takvi projekti od velikog značaja za održiv povratak, jačanje zajednica i stvaranje boljih uslova za život svih građana.

Reisu-l-ulema Kavazović izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i razumijevanju koje Vlada Federacije BiH pokazuje prema potrebama Islamske zajednice i povratničke populacije, ističući važnost nastavka podrške projektima koji doprinose općem dobru.

Učesnici sastanka složili su se da će se zajednička saradnja i koordinacija dodatno unaprijediti, s ciljem realizacije projekata koji će imati dugoročan pozitivan utjecaj na povratničke zajednice, vjerske institucije i ukupni društveni razvoj Federacije BiH.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostaje opredijeljena partnerskom odnosu i podršci najznačajnijim projektima Islamske zajednice, kao i svih drugih vjerskih zajednica u zemlji, navodi se u saopćenju.