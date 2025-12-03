Energoinvest: Primjena EU zabrane uvoza gasa se u našem slučaju odnosi na period od januara 2028. godine

Nakon odluke Evropske unije o postepenoj zabrani uvoza ruskog prirodnog gasa oglasila se i kompanija Energoinvest.

- Energoinvest d.d. Sarajevo pažljivo prati odluku Vijeća i Parlamenta Evropske unije kojom se uvodi sveobuhvatna zabrana uvoza prirodnog gasa iz Ruske Federacije. Odlukom su obuhvaćeni svi postojeći ugovori, što znači da će se u narednom periodu ruski prirodni gas postepeno povlačiti sa evropskog tržišta.

S obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima potpisan dugoročni ugovor o snabdijevanju ruskim prirodnim gasom, primjena EU zabrane bi se u našem slučaju odnosila na period od 01.01.2028. godine. Ovaj rok predstavlja ključan element u planiranju narednih koraka i definisanju strategije sigurnog i stabilnog snabdijevanja za Bosnu i Hercegovinu.

Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije i odluka formalno ne obavezuje naše tržište, ona ima značajan indirektni utjecaj, jer se evropski energetski tokovi i regulativa u sve većoj mjeri reflektuju i na zemlje regiona. Snabdijevanje BiH dio je šire evropske mreže, što ovu odluku čini izuzetno važnom za dugoročno planiranje i sigurnost sistema - navode.