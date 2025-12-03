Ajanović o pretresima Alispahića: Tužilaštvo TK svojim postupanjem krši njegova prava

Navodi da je riječ o nezakonitim radnjama, zloupotrebama položaja i ovlasti te povredi novinarskih prava uz zahtjev za vraćanje kompletno oduzete opreme.

Podsjećamo, MUP TK je po nalogu Tužilaštva TK pretresao kuću i automobil Fatmira Alispahića zbog sumnje da je povrijedio privatnost maloljetnica koje su bile žrtve podvođenja od strane pripadnika MUP-a TK.

Naime, on je objavio intervju s djedom od maloljetnica, koji je govorio detalje ovog slučaja.

- Obraćam vam se kao punomoćnik novinara Fatmira Alispahića, radi hitnog reagovanja na ozbiljna, sistemska i pravno neprihvatljiva kršenja njegovih prava počinjena postupanjem Tužilaštva TK, koje je na osnovu zahtjeva MUP-a TK - Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za seksualne delikte, maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici Tuzla, dalo svoje odobrenje i predložilo sudu primjenu najinvazivnijih mjera, te koordiniralo policijske radnje, a sve suprotno Ustavu BiH, Evropskoj konvencniji o ljudskim pravima, praksim Evropskog suda za ljudska prava, preporuci Vijeća Evrope o zaštiti novinarskih izvora, kao i osnovnim pravilima nužnosti, razmjernosti i svrhovitosti u krivičnom postupku. Ovaj dopis se temelji i na sadržaju Naredbe od 1. decembra. Tužilaštvo TK je iniciralo mjere koje predstavljaju udar na sslobodu medija. Tužilaštvo je predložilo pretres novinara i njegovog doma iako nije postojala konkretizovana sumnja protiv Alispahića - naveo je Ajanović.