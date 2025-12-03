Šmit: Ključna pitanja sjednice PIC-a su bili državna imovina, uvođenje tehnologija u izborni proces i usvajanje budžeta

- Pripremili smo novo izdanje, koje možda nije namijenjeno svima, ali je korisno svima, o 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tu su svi dokumenti koji su u zadnjih 30 godina. Razgovarali smo o tome šta su sljedeći koraci i pitanja na kojima trebamo raditi u budućnosti. Ovo je bilo i obilježavanje 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovaj sporazum ne samo da je donio mir, nego i povratak normalnom životu. Znamo da nije sve završeno, a ovaj sastanak je bio takav da smo razgovarali s parlamentarcima, CIK-om, predstavnicima Koalicije "Pod lupom", OSCE-a, EUFOR-a, NATO-a i Vijeća Evrope i sa svim predstavnicima zemalja PIC-a i osobama koje su na čelu međunarodnih organizacija - rekao je Šmit.

Ostvaren napredak

Usaglašen je stav da je BiH ostvarila napredak, ali da je pred nama posla.

- Naglasili smo pitanje budžeta za 2026., državne imovine i uvođenje tehnologija u izborni proces. Naglasili smo i nezadovoljstvo u pitanju BHRT-a. Članice PIC-a su zaključile da je potreban napredak u smislu euroatlantskih integracija. Izrazila se nada da će lideri poduzeti korake koji će omogućiti pregovore za pristupanje EU. Nadao sam se da ćemo danas imati priliku da čujemo da je već jučer Vijeće ministara donijelo dva zakona i odluku o glavnom pregovaraču, no to se nije desilo. Vjerujem da će se to moći završiti sljedeće sedmice. PIC i dalje podržava evropski put, a lideri moraju preduzeti odgovornost, pa smo ih pozvali da praktičnim djelovanjem pokažu da su za ovaj cilj. U prethodnim mjesecima smo vidjeli da imamo snažne institucije, vidjeli smo da ima nekog prostora da se ide u pravcu stabilnosti i pripreme terena za investicije, što bi omogućilo bolje šanse za građane - naglasio je Šmit.

Dodao je da su razgovarali o Dejtonu danas i Dejtonu u budućnosti.

- Ti razgovori su bili vrlo uspješni, oni su vođeni jednim jednoglasnim stavom da nakon 30 godina se moramo okrenuti lokalnim zvaničnicima, koji će sami donositi odluke. Potrebna nam je neometana tranzicija ka evropskim integracijama, a da tu ne bude nikakvog vakuma. Dobili smo i neke domaće zadatke koje moramo uraditi, planirali smo da se ponovo sastanemo, da se sastajemo svakih šest mjeseci, a da onda možemo reći da je puno toga popravljeno - kazao je Šmit.

Na pitanje o stavu SAD, on je kazao da Aneks 10 i dalje ostaje na snazi.

- Imao sam plodonosne razgovore s Flemingom i Ginkelom, oni razumiju situaciju u BiH i na zapadnom Balkanu. Smatramo da je budućnost BiH da se stvari rješavaju interno, da nije to da visoki predstavnik radi umjesto njih svaki dan. Rekao sam da je dobro da se drže mogućnosti otvorenim, dobio sam popriličnu podršku što se tiče buduće saradnje. Ne govorim o intervencionizmu, oni koji su kao ja iskusni evropski političari, neki su bili začuđeni zbog toga koliki će zahtjevi biti postavljeni pred BiH pravni sistem iz EU. Kada pogledate Zakon o VSTV-u, on je urađen prije 20 godina od strane visokog predstavnika. Međunarodni zakoni uključuju saradnju i odnose, ja ću i dalje ostati dio međunarodne zajednice - istakao je.

Blokira se razvoj

Na pitanje o državnoj imovini, rekao je da svako ko putuje ovom zemljom, može da razgovara s nekim gradonačelnikom i da vidi koliko to blokira razvoj BiH.

- Naravno da je to bilo jedno od pitanja. Vidjet ćemo da sljedeći put sjednemo i da vidimo šta možemo uraditi da ne bude to pitanje koje nas zabrinjava, nego da bude prilika za investicije. Može se očekivati i pomoć parlamentarnih struktura dok se ne nađe rješenje. Zadivljen sam bio koliko ideja dolazi iz parlamenta, hajde da radimo na tome - zaključio je Šmit.