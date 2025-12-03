Šmit: Budućnost BiH je da domaći političari donose odluke, pitanje državne imovine blokira razvoj države

Na pitanje o državnoj imovini, rekao je da svako ko putuje ovom zemljom, može da razgovara s nekim gradonačelnikom i da vidi koliko to blokira razvoj BiH.

- Naravno da je to bilo jedno od pitanja. Vidjet ćemo da sljedeći put sjednemo i da vidimo šta možemo uraditi da ne bude to pitanje koje nas zabrinjava, nego da bude prilika za investicije. Može se očekivati i pomoć parlamentarnih struktura dok se ne nađe rješenje. Zadivljen sam bio koliko ideja dolazi iz parlamenta, hajde da radimo na tome - istakao je Šmit.

Također, govorio je i o odnosima sa SAD, s obzirom na ranije nesuglasice. Šmit je poručio da je Aneks 10 Dejtonskog sporazuma i dalje na snazi.

- Imao sam plodonosne razgovore s Flemingom i Ginkelom, oni razumiju situaciju u BiH i na zapadnom Balkanu. Smatramo da je budućnost BiH da se stvari rješavaju interno, da nije to da visoki predstavnik radi umjesto njih svaki dan. Rekao sam da je dobro da se drže mogućnosti otvorenim, dobio sam popriličnu podršku što se tiče buduće saradnje. Ne govorim o intervencionizmu, oni koji su kao ja iskusni evropski političari, neki su bili začuđeni zbog toga koliki će zahtjevi biti postavljeni pred BiH pravni sistem iz EU. Kada pogledate Zakon o VSTV-u, on je urađen prije 20 godina od strane visokog predstavnika. Međunarodni zakoni uključuju saradnju i odnose, ja ću i dalje ostati dio međunarodne zajednice - zaključio je.