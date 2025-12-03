Dvanaest članova prešlo iz SDP-a u Stranku za BiH u Novom Gradu

Dvanaest dugogodišnjih članova Općinske organizacije Novi Grad napustilo je Socijaldemokratsku partiju (SDP) i pristupilo Stranci za Bosnu i Hercegovinu (SBiH).

- Ovakva odluka predstavlja jasnu i nedvosmislenu poruku o dubokoj krizi unutar SDP-a na području općine Novi Grad iz kojeg je istupilo ukupno 30 članova, i potvrđuje potpuni pad povjerenja u politiku, rukovodstvo i smjer kojim je SDP krenula. Bivši SDP-ovi članovi, naveli su da je razlog njihovog odlaska nezadovoljstvo štetnom politikom SDP-a, koja prema njihovom mišljenju, više ne služi interesima građana i države, već ličnim ambicijama stranačkog rukovodstva - saopćeno je danas iz SBiH, iz koje su nastavili:

- Dodatno razočarenje izazvalo je i to što su se obraćali predsjedniku stranke Nerminu Nikšiću u vezi sa smjenom prethodnog predsjednika OO SDP Novi Grad Mahira Delića, ali reakcije rukovodstva nije bilo. Objavljivali su i nekoliko pisama javnosti u kojima su iznosili kritike i nezadovoljstvo odnosima u organizaciji, ukazali na kršenje stranačkog Statut, nepotizam, izdaju i spletkarenje uključujući i pritužbe na postupanje pojedinih kadrova, ali da ni ti apeli nisu doveli do bilo kakvih promjena. Istakli su i da preostali članovi koji su napustili SDP daju podršku Stranci za BiH, ali da zbog razočarenja u SDP ne žele da se dalje angažuju po bilo kom osnovu i da djeluju kroz političke stranke. Naglašavaju da su se odlučili pridružiti Stranci za BiH jer ova stranka predstavlja dosljednu državotvornu politiku, koja poštuje temeljne vrijednosti Bosne i Hercegovine i pruža prostor za učinkovit i produktivan rad u interesu građana. Posebno su istakli stav Stranke za BiH o 'crvenim linijama' koje stranka nikada ne prelazi kada je riječ o interesima države, za razliku od politike SDP-a koja je izgubila kredibilitet kod građana.

- Općinska organizacija SDP Novi Grad raspala se jer su istinski članovi napustili aktivističko djelovanje, a sve zbog pogrešne politike i kadrovskih rješenja od strane rukovodstva SDP-a. Počašćena sam što sam sada dio Općinskog savjeta SBiH Novi Grad, koji svojim radom pokazuje odgovornost i rezultate te neumorno radi na boljem sutra za sve građane. Sa Strankom za BiH dijelimo ista mišljenja i shvatanja – mi smo patriote koje žele promjene i vjerujemo da u SBiH možemo napraviti pomake na bolje - poručila je Šejla Bektašević.

Iz Stranke za BiH naglašeno je da ostaje posvećena interesima države i građana, a vrata su otvorena svima koji žele principijelnu i državotvornu politiku. Dobrodošlicu novim članovim u SBiH zaželio je predsjednik SBiH Semir Efendić, zatim Enes Peštek, predsjednik Općinskog savjeta Novi Grad i delegat u Domu naroda FBiH, te Edina Gabela, zastupnica SBiH u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.