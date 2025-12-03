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Američki kongresmeni sponzorisali rezoluciju o Dejtonu: Zatražili od Trampove administracije podršku OHR-u

U rezoluciji se navodi da SAD podržava teritorijalni integritet BiH

Majk Tarner. Fena

S. S.

3.12.2025

Američki kongresmeni iz Republikanske i Demokratske stranke podržali su rezoluciju povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Senatorica Džin Šahin iz Odbora za vanjske poslove Senata i kongresmen Majk Tarner, šef američke delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a predvodili su paralelne rezolucije.

Njima su se pridruži Čak Grasli, Adam Šif, Piter Velš, Dik Darbin, Tom Tilis, Kris Van Holen, En Vagner, Bret Gutri i Vesli Bel.

U rezoluciji se navodi da SAD podržava teritorijalni integritet BiH te podsjećaju da u SAD živi 350.000 ljudi porijeklom iz BiH.

Oni su pohvalili posevećenost naroda BiH miru i saradnji 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Pozvali su vlasti u BiH da nastave s ustavnim reformama s ciljem pomirenja prošlosti i angažmana preko etničkih i vjerskih linija s empatijom i poštovanjem kako bi se izgradila zajednička budućnost, kao i da putem svojih lidera podrže integritet tročlanog Predsjedništva, ojačaju svoje ključne institucije i rade na postizanju nezavisne demokratije.

Pozvali su administraciju da podrži Ured visokog predstavnika dok članice PIC-a ne postignu jednoglasan dogovor da prisustvo Ureda visokog predstavnika više nije potrebno.

Također su pozvali da se blisko sarađuje s BiH i njenim susjednim državama, posebno potpisnicima Dejtonskog sporazuma, kako bi podržala punu provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i balkanskih država.

Poručuju da se BiH treba boriti protiv malignog utjecaja Rusije i Kine te poručili da se priznaje važan doprinos bosansko-američke dijaspore u njihovim zajednicama širom SAD-a.

# MIKE TURNER
# SAD
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