Američki kongresmeni sponzorisali rezoluciju o Dejtonu: Zatražili od Trampove administracije podršku OHR-u

Američki kongresmeni iz Republikanske i Demokratske stranke podržali su rezoluciju povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Senatorica Džin Šahin iz Odbora za vanjske poslove Senata i kongresmen Majk Tarner, šef američke delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a predvodili su paralelne rezolucije. Njima su se pridruži Čak Grasli, Adam Šif, Piter Velš, Dik Darbin, Tom Tilis, Kris Van Holen, En Vagner, Bret Gutri i Vesli Bel. U rezoluciji se navodi da SAD podržava teritorijalni integritet BiH te podsjećaju da u SAD živi 350.000 ljudi porijeklom iz BiH. Oni su pohvalili posevećenost naroda BiH miru i saradnji 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Pozvali su vlasti u BiH da nastave s ustavnim reformama s ciljem pomirenja prošlosti i angažmana preko etničkih i vjerskih linija s empatijom i poštovanjem kako bi se izgradila zajednička budućnost, kao i da putem svojih lidera podrže integritet tročlanog Predsjedništva, ojačaju svoje ključne institucije i rade na postizanju nezavisne demokratije. Pozvali su administraciju da podrži Ured visokog predstavnika dok članice PIC-a ne postignu jednoglasan dogovor da prisustvo Ureda visokog predstavnika više nije potrebno.