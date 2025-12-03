Oštriji ton Brisela jer kadrovi SNSD-a rade kontra države: BiH pod pritiskom EU zbog veza RS s Rusijom

Najviše političko tijelo Evropske unije, Evropsko vijeće, u Nacrtu zaključaka o proširenju, koji će se pred liderima naći 18. i 19. decembra u Briselu, posebno je naglasilo nedvosmislen poziv Bosni i Hercegovini da u potpunosti uskladi svoje djelovanje s restriktivnim mjerama koje EU provodi prema Rusiji i Bjelorusiji.

To je drugi put u manje od dva mjeseca da Brisel upozorava na kontakte dijela bh. vlasti s Rusijom. U izvještaju Evropske komisije od 4. novembra, naime, jasno je istaknuto da usklađivanje sa sankcijama EU i dalje izaziva političke otpore, jer član Predsjedništva BiH iz entiteta RS zagovara “neutralan” stav, dok je bivši predsjednik manjeg entiteta otvoreno podržao rusku agresiju na Ukrajinu.

- To je rezultiralo ozbiljnim preprekama u provedbi sankcija u ministarstvima pod kontrolom kadrova SNSD-a, uključujući ignoriranje zabrane letova iz Rusije i emitiranja sadržaja ruskih državnih medija. Ministarstva i tijela pod kontrolom SNSD-a na državnom nivou počela su i intenzivirati saradnju s ruskim partnerima. Posebno je važno napomenuti da su u septembru Institut za metrologiju i Institut za standardizaciju potpisali memorandume o razumijevanju s Rostandartom, ruskom institucijom pod sankcijama Evropske unije – navodi se u izvještaju EK.

Šefovi država ili vlada zemalja članica EU sada jasno očekuju da BiH ojača svoje kapacitete za provođenje međunarodnih restriktivnih mjera, uključujući sve sankcije EU. Kada Evropsko vijeće insistira na “potpunoj usklađenosti“ u nacrtima zaključaka koje je objavio „Avaz“, to obuhvata i zabrane vezane za ruske državne medije, uključujući i kanal „Russia Today“.

Ministarstva i tijela pod kontrolom SNSD-a na državnom nivou počela su i intenzivirati saradnju s ruskim partnerima.