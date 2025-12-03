Upravni odbor PIC-a objavio zajedničku izjavu nakon sjednice: Unaprijediti reforme koje podržavaju stabilnost BiH

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC) objavio je zajedničku izjavu nakon sjednice, a koju u nastavku prenosimo u cijelosti.
- Već tri decenije, Daytonski mirovni sporazum (DPA) temelj je stabilnosti u Bosni i Hercegovini. To je temelj koji jača suverenitet, teritorijalni integritet i političku neovisnost ove zemlje. Danas ponovno potvrđujemo očiglednu istinu: poštivanjem Dejtonskoga mirovnog sporazuma podržava se mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi.
Dejtonski mirovni sporazum i njegovi aneksi okončali su razorni rat i pomogli Bosni i Hercegovini da se nosi s izazovima novoga stanja. U proteklih trideset godina, mnogi izbjeglice su se vratile, fizička infrastruktura zemlje uglavnom je obnovljena, sloboda kretanja je nešto što se uzima zdravo za gotovo, valuta je i dalje stabilna, a izbori pod pokroviteljstvom BiH se sada dobro i mirno provode. Korak po korak, BiH je izgradila funkcionalne institucije koje su pokazale svoju otpornost čak i u trenucima krize.
Gledajući unaprijed, pozivamo čelnike ove zemlje da provedu reforme koje jačaju suverenitet BiH. Ovo je ključni korak ka oslobađanju punoga potencijala Bosne i Hercegovine. Nedavni događaji potvrđuju posvećenost međunarodne zajednice Dejtonskom mirovnom sporazumu i podršci stabilnoj, mirnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini. Obnova mandata EUFOR/ALTHEA od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda naglašava posvećenost međunarodne zajednice očuvanju mira.
Konstruktivno angažiranje i kompromis svih političkih sudionika ostat će ključni za unapređenje stabilnosti i prosperiteta. Bosna i Hercegovina odlučila je da podnese zahtjev za članstvo u EU, a Europsko Vijeće je u ožujku 2024. godine donijelo odluku da otvori pristupne pregovore između EU i BiH. Pozivamo sve političke sudionike da ponovno stave u fokus unapređenje reformskih aktivnosti koje podržavaju stabilnost, suverenitet i prosperitet BiH. Pozivamo sve u Bosni i Hercegovini da iskoriste ovu priliku i rade na promoviranju zajedničkog prosperiteta putem kompromisa i vode zemlju ka pozitivnoj i stabilnoj budućnosti.