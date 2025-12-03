Upravni odbor PIC-a objavio zajedničku izjavu nakon sjednice: Unaprijediti reforme koje podržavaju stabilnost BiH

Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC) objavio je zajedničku izjavu nakon sjednice, a koju u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Već tri decenije, Daytonski mirovni sporazum (DPA) temelj je stabilnosti u Bosni i Hercegovini. To je temelj koji jača suverenitet, teritorijalni integritet i političku neovisnost ove zemlje. Danas ponovno potvrđujemo očiglednu istinu: poštivanjem Dejtonskoga mirovnog sporazuma podržava se mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi.

Dejtonski mirovni sporazum i njegovi aneksi okončali su razorni rat i pomogli Bosni i Hercegovini da se nosi s izazovima novoga stanja. U proteklih trideset godina, mnogi izbjeglice su se vratile, fizička infrastruktura zemlje uglavnom je obnovljena, sloboda kretanja je nešto što se uzima zdravo za gotovo, valuta je i dalje stabilna, a izbori pod pokroviteljstvom BiH se sada dobro i mirno provode. Korak po korak, BiH je izgradila funkcionalne institucije koje su pokazale svoju otpornost čak i u trenucima krize.