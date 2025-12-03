Jačanje saradnje Generalnog inspektorata MO BiH i Tima za izgradnju integriteta NATO štaba

Delegacija Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, u kojoj su bili brigadni general Edin Fako i pukovnik Elvir Spahić, učestvovala je na sastanku u Briselu sa predstavnicima NATO HQ u vezi sa definisanjem programa saradnje po pitanju izgradnje integriteta u 2026. godini.

Predstavnici Ministarstva odbrane BiH su tokom boravka u Briselu održali radne sastanke sa direktorom Direktorata za odbrambenu i bezbjednosnu saradnju (NATO HQ, OPS) Cazalet Piersom i vođom tima za program izgradnje integriteta Frendin Joakimom.

Sastanku je prisustvovala i Branka Petek iz NATO HQ u okviru DEEP programa, čime je dodatno potvrđena važnost međunarodne saradnje i podrške u implementaciji planiranih aktivnosti.

Delegacija Ministarstva odbrane BiH je tokom razgovora predstavila strateške ciljeve Plana integriteta koji obuhvataju jačanje etičkog i profesionalnog ponašanja, unapređenje transparentnosti i zakonitosti rada, efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, finansijama i javnim nabavkama, te osiguranje integriteta pripadnika OS BiH u međunarodnim misijama - sve s ciljem izgradnje modernog, odgovornog i pouzdanog sistema odbrane u skladu sa savremenim standardima i najboljim praksama.

Razmatrane aktivnosti saradnje na polju izgradnje integriteta za 2026. godinu imaju za cilj NATO podršku radu Generalnog inspektorata u implementaciji ovih strateških ciljeva.

Predmetne aktivnosti u značajnoj mjeri doprinose i realizaciji partnerskog cilja - izgradnja integriteta G 0204 definisanog između Bosne i Hercegovine i NATO-a u okviru ITP Programa (Individual Tailored Partnership Programme) - saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Brigadni general Edin Fako je istaknuo da DEEP program predstavlja snažan okvir za dalji razvoj modernih, efikasnih i transparentnih odbrambenih sistema, zasnovanih na savremenim standardima i najboljim praksama. Također je naglasio da će dosljedna primjena definisanih ciljeva doprinijeti jačanju povjerenja, profesionalizma i odgovornosti unutar Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Na kraju, obje strane su potvrdile svoju opredijeljenost da kroz kontinuirane aktivnosti i saradnju dodatno osnaže koordinaciju, razmjenu znanja i iskustava, te doprinesu postizanju efikasnijih i transparentnijih procesa u skladu sa međunarodnim obavezama i standardima.

Pored pomenutih aktivnosti, brigadni general Edin Fako prisustvovao je i svečanom prijemu povodom Dana Oružanih snaga BiH, koji je organizovala Stalna misija Bosne i Hercegovine pri NATO-u u Briselu - navodi se u saopćenju.