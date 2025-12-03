Čović: Politička stabilnost i jasna vizija razvoja ostaju temelj djelovanja HDZ-a BiH

U Vitezu je danas održana sjednica Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Srednjobosanskog kantona, a sjednici su prisustvovali lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, zamjenica predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto, dopredsjednica Darijana Filipović, dopredsjednica Lidija Bradara, članovi Predsjedništva Marinko Čavara, Marina Pendeš i Dario Plavčić te predsjedavajući Sabora SBK Dražen Matišić.

Kako je navedeno u saopćenju, sjednicom je predsjedao predsjednik KO HDZ BiH SBK Radoje Vidović, a fokus je bio na ključnim političkim i gospodarskim temama važnim za hrvatski narod u županiji, kao i na planiranim aktivnostima u nadolazećem razdoblju.

Posebna pažnja posvećena je infrastrukturnim i razvojnim projektima, jačanju gospodarskih kapaciteta te stvaranju boljih uvjeta za život i ostanak žitelja u županiji. Istaknuta je važnost nastavka rada na prometnim projektima, poticanju poduzetništva te dodatnom unaprjeđenju obrazovnih i zdravstvenih ustanova, prioritetima koji su od iznimne važnosti za dugoročni razvoj ovog kraja.

Čović je naglasio kako politička stabilnost i jasna vizija razvoja ostaju temelj djelovanja HDZ-a BiH. U tom je kontekstu posebno istaknut evropski put Bosne i Hercegovine te snažna predanost HDZ-a BiH zaštiti prava i interesa hrvatskoga naroda. Također je izrazio zadovoljstvo radom Kantonalnog odbora, naglasivši važnost zajedništva, odgovornosti i djelovanja u korist hrvatskoga naroda i svih žitelja Srednjobosanskog kantona.

Predsjednik KO HDZ BiH SBK Radoje Vidović predstavio je dosadašnje aktivnosti te ključne projekte koje Odbor provodi u suradnji s lokalnim zajednicama. Učesnici sastanka raspravljali su i o aktuelnim izazovima s kojima se suočavaju hrvatske općine u županiji te o daljnjim smjernicama za unaprjeđenje rada i djelovanja stranke.

Na kraju sjednice zaključeno je kako će snažna saradnja i usklađeno djelovanje na svim nivoima ostati prioritet, s jasnim ciljem nastavka osnaživanja ukupnog razvoja na dobrobit svih žitelja Bosne i Hercegovine.