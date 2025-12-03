U Konjicu organizovano druženje povodom Dana osoba s invaliditetom

U povodu 3. decembra Dana osoba sa invaliditetom, Udruženje roditelja, djece i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju i Konjic organizovalo je prigodno druženje sa prijateljima Udruženja, među kojima je bio gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji je svim osobama sa invaliditetom i članovima Udruženja čestitao njihov dan.

- Dan osoba sa invaliditetom povod je da se okupimo, družimo, ukažemo na značaj ovog dijela našeg društva i ugostimo naše prijatelje, koji su uz nas i koji nam pomažu. Zahvalni smo gradonačelniku Osmanu Ćatiću, koji je i ove godine iskazao dobru volju, došao i počastio nas svojim prisustvom. Nama podrška koju iz godine u godinu pruža našemu Udruženju zaista mnogo znači i hvala u ime svih i djece i roditelja. Također tu je danas bila i porodica Nikšić koja je dugo godina uz nas i koja nas pomaže kroz donacije – kazao je Semir Bajić, predsjednik Udruženja, koji je čestitajući Dan osoba sa invaliditetom, poželio više ovakvih susreta i aktivnosti.

- Ovo druženje svima nam puno znači, a djeci posebno, kada nam dođu prijatelji koji nam pomažu cijelo vrijeme. Zadovoljni smo i gledamo da nam svake godine bude još ljepše i bolje - kazala je Jasmina Boloban, članica Udruženja koje broji 40 članova, a koje okuplja djecu i mlade sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju i njihove roditelje, zahvaljujući svima koji pomažu osobe sa invaliditetom na bilo koji način.