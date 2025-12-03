Edi Kiseljak otvoreno za "Avaz" o teškoj dijagnozi: Teže je živjeti s predrasudama nego s HIV-om

Edi Kiseljak (37) obolio je od HIV-a. Za dijagnozu je saznao prije 10 godina, misleći da ima gripu ili stomačni virus.

Međutim, vijesti koje je dobio su ga šokirale i mislio je da je to njegov kraj.

Nije vidio izlaz

On je jedan od rijetkih koji danas otvoreno priča o svemu što je preživio i kroz svoje iskustvo pokušava da motivira sve one koji se bore s ovom dijagnozom da nastave hrabro kročiti kroz život jer sama dijagnoza ne znači kraj.

- Kada mi je doktorica je pročitala dijagnozu, uputila me u zgradu preko puta bez da je išta drugo rekla, samo da ću tamo nastaviti liječenje. Međutim, ja sam u tom trenutku osjetio sram i strah koji su preuzeli kontrolu nad mojim umom i tijelom i jednostavno sam otišao doma, umjesto u tu zgradu. Sve sam zaključao u sebe i nastavio živjeti s dijagnozom skoro dvije godine, bez da uzimam terapiju. Zbog te odluke došlo je do razvoja AIDS-a – započinje svoju ispovijest Kiseljak za „Avaz“.

U toj fazi bolesti, kada se razvije sida, tijelo je podložno infekcijama i svaka može biti kobna.

- Ja nisam pojma imao da postoje ljekovi. To je ono što je jako važno naznačiti. Da postoji lijek koji drži virus pod kontrolom, uspavanim, kada je količina virusa u krvi nula, a kada je na nuli, nemoguće je nekoga zaraziti. Dakle, danas, ja sam došao do toga da sam iz faze side (AIDS) zapravo potpuno zdrav čovjek kao i svaki drugi. I živim, zapravo, bez virusa – objasnio je Kiseljak za „Avaz“.

Naglašava da svako ko živi sa HIV-om i uzima terapiju redovno, može imati čak i djecu koja pritom neće imati virus.

Danas živi u Norveškoj, u sretnom braku i pritom piše knjigu o svom iskustvu za koju se nada da će pomoći i osvijestiti one koji su oboljeli i suočavaju se s brojnim pitanjama.

- Ja nisam bio taj koji je rekao da živim s HIV-om svojoj obitelji. Oni su to saznali kada sam došao do trenutka da više nisam mogao nastaviti, nisam vidio izlaza i tada sam bio zapravo hospitaliziran. I te iste večeri kad sam hospitaliziran, odlučio sam okončati svoj život. I tek tada u tim trenucima istina izlazi na vidjelo i između ostalog moji saznaju da sam pokušao suicid, ali isto tako i da živim s HIV-om. Međutim njihova podrška i mog sadašnjeg partnera pomogla mi je da stanem na noge i danas živim normalno – prisjeća se Kiseljak.

Suočavanje s diskriminacijom

Ipak, istaknuo je da se više puta u zdravstvenim ustanovama susreo s diskriminacijom čak i kada je virus bio nemjerljiv i nije bio zarazan. Smatran je prijetnjom i to je vidio i u pogledima, ali i u načinu ophođenja.

- U tim trenucima, kad mi je bilo jako teško doživjeti tu diskriminaciju, zapravo sam krenuo zapisivati svoje misli i to mi je puno olakšalo, što je zapravo bio temelj za knjigu koju sam sada završio i koja će izaći na proljeće iduće godine. Dakle, u toj knjizi koja se zove „Ja sam Edi“, pišem o svom životu, o svom iskustvu života s HIV-om, ali isto tako i o tim svim predrasudama koje su oko virusa kao takvog i o društvu koje čini, zapravo, život s HIV-om teškim, odnosno težim. Te predrasude su zapravo mnogo bolnije, mnogo je teže živjeti s njima nego sa samim virusom – opisao je Kiseljak.