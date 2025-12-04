Esad Arnautalić: 9. godišnjica smrti "oca bh. zabavne muzike"

Na današnji dan 2016. godine, preminuo je Esad Arnautalić, koji je u muzičkom svijetu u Bosni i Hercegovini značajan kao jedan od utemeljitelja Orkestra Radiotelevizije Sarajevo i Muzičke produkcije Radio Sarajeva, pokretač festivala “Vaš šlager sezone” i “Prvi aplauz”. Bio je muzički autor i aranžer zapaženih šlagera tokom 1970-ih, te autor koji je veliki dio svog stvaralaštva posvetio muzici za djecu. Zbog svega toga nazvan je "ocem bosanskohercegovačke zabavne muzike." Godine 1962., zajedno sa svojim bratom Ismetom Nunom Arnautalićem, osnovao je grupu “Indexi”. Do 1965. iz lokalnih sarajevskih pop grupa "Lutalice" došli su Slobodan Bodo Kovačević i basist Fadil Redžić, a iz "Pauka" se priključio novi pjevač Davorin Popović. Neke od najpoznatijih pjesama na kojima je Arnautalić radio kao autor muzike ili aranžer su: "Kud plovi ovaj brod" (Radojka Šverko), "U dugim noćima" (Kićo Slabinac), "Bila je tako lijepa" (Dragan Stojnić), "Život piše romane" (Jadranka Stojaković) i "Sviraj mi o njoj" (Kemal Monteno). Organizirao “Mali šlager” Veliki dio stvaralaštva, u isto vrijeme, Esad je posvećivao muzici za djecu, pa je za njih organizirao festivalsku smotru nazvanu “Mali šlager”. Iz njegovog autorskog opusa za djecu najpoznatija pjesama je "Djeca su vojska najjača", na stihove sarajevskog pjesnika Velimira Miloševića, koja je prvi put izvedena 1973. godine. Autor je i značajnih muzičkih djela za pozorište, film i televizijske serije, među kojima su najpoznatije teme za igrane filmove “Miris dunja”, “Ovo malo duše”, “Azra” i “Savršeni krug”.

Tomas Hobs . Biography.com Tomas Hobs . Biography.com

Umro engleski filozof Tomas Hobs 1679. – Umro engleski filozof Tomas Hobs (Thomas Hobbes), nastavljač i sistematizator klasičnog engleskog empirizma, koji je razradio teoriju društvenog ugovora. Djela: “Elementa filozofika” (ili “O tijelu”, “O čovjeku”, “O građaninu”), “Levijatan”, “O političkom tijelu”. 1791. – Izašao je prvi broj britanskog “The Observera”, najstarijeg sedmičnog lista u svijetu. 1795. – Rođen škotski historičar i filozof Tomas Karlil (Thomas Carlyle), čija se djela, uz bogatstvo činjeničnog materijala, odlikuju živošću mašte i dramatičnošću izlaganja. Djela: “Francuska revolucija”, “O herojima”, “Život Fridriha Velikog”, “Sartor Resartus”, “Čartizam”, “Prošlost i sadašnjost”, “Pisma i govori Olivera Kromvela”, “Kritički eseji” (sedam knjiga). 1798. – Umro italijanski ljekar i naučnik Luiđi Galvani (Luigi), koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga “životinjskim magnetizmom”. Njegovo ime nose mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici. 1829. – Zabranjeno spaljivanje udovica u Indiji. Naime, u Indiji je vijekovima postojao običaj spaljivanja udovica na pogrebnoj lomači priređenoj za njihovog supruga, jer je vjerovano da muževi grijesi bivaju izbrisani samožrtvovanjem njegove supruge. Prilikom sprovoda bogatih maharadža, spaljivan je veliki broj njihovih žena i konkubina. 1872. – U Atlantskom okeanu pronađen brod “Mary Celeste”, koji predstavlja najveću pomorsku misteriju u historiji. Naime, brod je pronađen u netaknutom stanju, dobro opskrbljen hranom i vodom, lične stvari putnika i članova posade pronađene su na brodu, čak i dragocjenosti, ali niko od članova posade nije bio na brodu niti je više ikada viđen. 1875. - Rainer Maria Rilke, jedan od najznačajnijih austrijskih pjesnika krajem 19. i početkom 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Najpoznatija djela: zbirke pjesama “Život i pjesme”, “Advent”, “Časoslov”, “Requiem”, “Devinske elegije”; proza “Dvije praške priče”, “Posljednji”, “O dragom Bogu i ostalo”; drame “Sada i na čas smrti naše”, “Bijela kneginja”.

August Cesarec . Matica.hr August Cesarec . Matica.hr