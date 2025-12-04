Esad Arnautalić: 9. godišnjica smrti "oca bh. zabavne muzike"

Na današnji dan 2016. godine, preminuo je Esad Arnautalić, koji je u muzičkom svijetu u Bosni i Hercegovini značajan kao jedan od utemeljitelja Orkestra Radiotelevizije Sarajevo i Muzičke produkcije Radio Sarajeva, pokretač festivala “Vaš šlager sezone” i “Prvi aplauz”. Bio je muzički autor i aranžer zapaženih šlagera tokom 1970-ih, te autor koji je veliki dio svog stvaralaštva posvetio muzici za djecu. Zbog svega toga nazvan je "ocem bosanskohercegovačke zabavne muzike."
Godine 1962., zajedno sa svojim bratom Ismetom Nunom Arnautalićem, osnovao je grupu “Indexi”. Do 1965. iz lokalnih sarajevskih pop grupa "Lutalice" došli su Slobodan Bodo Kovačević i basist Fadil Redžić, a iz "Pauka" se priključio novi pjevač Davorin Popović.
Neke od najpoznatijih pjesama na kojima je Arnautalić radio kao autor muzike ili aranžer su: "Kud plovi ovaj brod" (Radojka Šverko), "U dugim noćima" (Kićo Slabinac), "Bila je tako lijepa" (Dragan Stojnić), "Život piše romane" (Jadranka Stojaković) i "Sviraj mi o njoj" (Kemal Monteno).
Organizirao “Mali šlager”
Veliki dio stvaralaštva, u isto vrijeme, Esad je posvećivao muzici za djecu, pa je za njih organizirao festivalsku smotru nazvanu “Mali šlager”. Iz njegovog autorskog opusa za djecu najpoznatija pjesama je "Djeca su vojska najjača", na stihove sarajevskog pjesnika Velimira Miloševića, koja je prvi put izvedena 1973. godine.
Autor je i značajnih muzičkih djela za pozorište, film i televizijske serije, među kojima su najpoznatije teme za igrane filmove “Miris dunja”, “Ovo malo duše”, “Azra” i “Savršeni krug”.
Umro engleski filozof Tomas Hobs
1679. – Umro engleski filozof Tomas Hobs (Thomas Hobbes), nastavljač i sistematizator klasičnog engleskog empirizma, koji je razradio teoriju društvenog ugovora. Djela: “Elementa filozofika” (ili “O tijelu”, “O čovjeku”, “O građaninu”), “Levijatan”, “O političkom tijelu”.
1791. – Izašao je prvi broj britanskog “The Observera”, najstarijeg sedmičnog lista u svijetu.
1795. – Rođen škotski historičar i filozof Tomas Karlil (Thomas Carlyle), čija se djela, uz bogatstvo činjeničnog materijala, odlikuju živošću mašte i dramatičnošću izlaganja. Djela: “Francuska revolucija”, “O herojima”, “Život Fridriha Velikog”, “Sartor Resartus”, “Čartizam”, “Prošlost i sadašnjost”, “Pisma i govori Olivera Kromvela”, “Kritički eseji” (sedam knjiga).
1798. – Umro italijanski ljekar i naučnik Luiđi Galvani (Luigi), koji je 1789. pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga “životinjskim magnetizmom”. Njegovo ime nose mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektrotehnici.
1829. – Zabranjeno spaljivanje udovica u Indiji. Naime, u Indiji je vijekovima postojao običaj spaljivanja udovica na pogrebnoj lomači priređenoj za njihovog supruga, jer je vjerovano da muževi grijesi bivaju izbrisani samožrtvovanjem njegove supruge. Prilikom sprovoda bogatih maharadža, spaljivan je veliki broj njihovih žena i konkubina.
1872. – U Atlantskom okeanu pronađen brod “Mary Celeste”, koji predstavlja najveću pomorsku misteriju u historiji. Naime, brod je pronađen u netaknutom stanju, dobro opskrbljen hranom i vodom, lične stvari putnika i članova posade pronađene su na brodu, čak i dragocjenosti, ali niko od članova posade nije bio na brodu niti je više ikada viđen.
1875. - Rainer Maria Rilke, jedan od najznačajnijih austrijskih pjesnika krajem 19. i početkom 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. Najpoznatija djela: zbirke pjesama “Život i pjesme”, “Advent”, “Časoslov”, “Requiem”, “Devinske elegije”; proza “Dvije praške priče”, “Posljednji”, “O dragom Bogu i ostalo”; drame “Sada i na čas smrti naše”, “Bijela kneginja”.
Rođen hrvatski književnik August Cesarec
1893. – Rođen hrvatski književnik August Cesarec. Bio je istaknuti komunist i španski borac. Ubijen je zajedno s drugim zarobljenim komunistima prilikom bijega iz ustaškog logora Kerestinec 1941. godine. Najznačajniji dio njegovog opusa čine romani “Careva kraljevina”, “Zlatni mladić” i “Bjegunci” u kojima se bavi moralnom dekadencijom hrvatskog građanskog društva prije i neposredno nakon Prvog svjetskog rata.
1945. – Umro američki biolog i genetičar Tomas Hant Morgan (Thomas Hunt), osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju nasljednih osobina. Izradio je prve mape položaja gena u hromozomima i smatra se glavnim predstavnikom hromozomne teorije naslijeđa.
1963. - Rođen Sergej Nazarovič Bupka, ukrajinski atletičar u disciplini skok s motkom. Osvojio je šest uzastopnih svjetskih prvenstava u atletici, zlato na Olimpijskim igrama 1988. i 35 puta je postavljao svjetske rekorde u skoku motkom (17 puta na otvorenom i 18 puta u dvorani). Bupka je prvi atletičar koji je preskočio šest metara. Smatra se najboljim skakačem s motkom kao i jednim od najboljih svjetskih atletičara svih vremena. Njegov svjetski rekord u skoku s motkom na otvorenom sa 6,14 metara, koji je postavio 31. jula 1994. u Sestriereu, oboren je tek nakon 26 godina, a svjetski rekord u dvorani od 6,15 metara, koji je postavio 21. februara 1993. u Donecku, držao je 21 godinu.
1973. - Tajra Benks (Tyra Banks), američka manekenka, producentkinja, glumica, spisateljica, bivši top model i pjevačica, rođena je na današnji dan. Svoju karijeru započela je kao model sa 15 godina i bila je prva žena afroameričkog porijekla koja se pojavila na naslovnicama prestižnih američkih časopisa "GQ" i "Sports Illustrated". Bila je Viktorijin anđeo od 1997. do 2005. godine. Najveću popularnost stekla je 2003. godine, emitiranjem rijaliti emisije "Sljedeći top-model Amerike", na kojoj je radila kao voditeljica i producentica.
1975. – Umrla Hana Arent (Hannah Arendt), filozofkinja i jedna od vodećih ličnosti u oblasti političke teorije u 20. stoljeću. Laureatkinja je mnogih međunarodnih nagrada, među kojima Lesingove nagrade 1959. i nagrade “Sigmund Frojd” 1967. godine. U Drezdenu je, 1993., osnovan “Hana Arent institut” za istraživanje totalitarizma.
2007. – Preminuo legendarni bh. fudbaler Boško Antić. Rođen je 7. januara 1944. godine u Sarajevu. Svoje prve fudbalske korake načinio je u omladinskim selekcijama FK Sarajevo. Zbog ljubavi prema Sarajevu, odbio je Željezničar i 1. jula 1965. godine potpisao sa prvi tim Bordo kluba. Sezona, 1966/67., upisana je zlatnim slovima u historiju FK Sarajevo. Naime, Sarajevo je tada osvojilo šampionat bivše SFR Jugoslavije, a Antić je činio čuveni napadački trojac s Vahidinom Musemićem i Boškom Prodanovićem. Trio je ukupno postigao 40 golova, a do dan-danas je ostao upamćen navijački slogan "Dva Boška na dva ćoška, Musemija u sredini, za pobjedu ne brini". Karijeru je nastavio i završio u Francuskoj. Igrajući prvo za Angres a potom Caen. Nakon toga se vratio u Sarajevo i preuzeo trenersku funkciju u pionirskoj selekciji. U januaru 1983. godine postao je trener seniorskog tima, a samo pola godine nakon toga, Antić je odveo Sarajevo do finala Kupa SFR Jugoslavije u kojem je Bordo klub poražen od Dinama 3:2. Dvije godine nakon toga, 1985., Antić je odveo Sarajevo do velikog uspjeha, osvojivši titulu prvaka SFR Jugoslavije, drugu u bogatoj historiji Sarajeva. Boško Antić i Husref Musemić su jedini uspjeli osvojiti titulu sa Sarajevom i kao igrači i kao treneri.