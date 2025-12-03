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OGLASILO SE MINISTARSTVO

Kantonalna bolnica Zenica odbija preuzeti embrije i biološki materijal: "Tražimo hitno postupanje po rješenju inspekcije"

Situacija je dodatno pogoršana činjenicom da je klinika zatvorena te da su embriji i biološki materijal ostavljeni bez stručnog nadzora

Biološki materijal ostao u prostorijama „Northwestern medical centra“. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

3.12.2025

Federalno ministarstvo zdravstva obavještava javnost da Kantonalna bolnica Zenica odbija da preuzme embrije i biološki materijal iz privatne poliklinike Northwestern Medical Center, iako je Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela rješenje kojim se toj ustanovi nalaže žurno preuzimanje i privremeno zbrinjavanje embrija i biološkog materijala.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, podsjećaju da Northwestern Medical Center nije posjedovao rješenje Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje (BMPO). Situacija je dodatno pogoršana činjenicom da je klinika zatvorena te da su embriji i biološki materijal ostavljeni bez stručnog nadzora. Dakle, riječ je o izvanrednoj i nepredviđenoj situaciji, te je zadatak institucija da u takvim okolnostima spriječe bilo kakav rizik po pacijente i njihovo pravo na daljnje postupke BMPO.

KB Zenica jedina je javna zdravstvena ustanova u Federaciji BiH koja posjeduje odobrenje ovog ministarstva za provedbu BMPO postupaka, te je zbog toga određena kao ustanova nadležna za žurno i privremeno zbrinjavanje embrija i biološkog materijala. S tim u svezi, nejasno je odbijanje KB Zenica da izvrši nalog Federalne inspekcije, pozivajući se na nepostojanje smjernica. Napominjemo, radi se o ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u ovom području, što podrazumijeva i prijenos biološkog materijala i embrija, te primjenu standardnih operativnih procedura.

Upravo zato je obvezujuće rješenje Federalne inspekcije doneseno u cilju hitne zaštite materijala u izvanrednim okolnostima, te sukladno rješenju inspekcije, žalba ne odlaže njezino izvršenje.

Odbijanjem da postupi po rješenju Federalne inspekcije, KB Zenica prouzrokovala je zastoj u procesu zbrinjavanja embrija i biološkog materijala, čime se produžava neizvjesnost pacijenata koji su već dovedeni u težak položaj postupanjem privatne ustanove.

Federalno ministarstvo zdravstva je o ovome odmah obavijestilo nadležno tužiteljstvo, Federalnu upravu za inspekcijske poslove i samu bolnicu, te zatražilo žurno postupanje svih institucija sukladno njihovim nadležnostima kako bi se rješenje inspekcije provelo.

Također, naglašavamo da bi uloga Bolnice isključivo bila privremeno zbrinjavanje biološkog materijala u kontroliranim uvjetima.

Embriji i biološki materijal moraju biti sigurni, i svaka institucija u ovom procesu mora preuzeti svoju odgovornost.

U ovom trenutku, bilo kakvi izgovori nisu opravdani i povlače ozbiljnu odgovornost i posljedice prouzročene odbijanjem izvršenja rješenja federalnog zdravstvenog inspektora. Za razliku od KB Zenica, Federalno ministarstvo zdravstva je odmah, u roku 24 sata, reagiralo po zahtjevima Federalne uprave za inspekcijske poslove i stavilo se na raspolaganje, kako inspekciji, tako i postupajućem inspektoru u okvirima svojih nadležnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva u potpunosti razumije zabrinutost pacijenata i moli za strpljenje tijekom rješavanja ovog zastoja. 

Ministarstvo će nastaviti poduzimati sve korake u okviru svojih nadležnosti kako bi se zaštitili embriji i biološki materijal, te će javnost biti pravodobno informirana o svim narednim koracima.

# FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
# KANTONALNA BOLNICA ZENICA
# NORTHWESTERN MEDICAL CENTER
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