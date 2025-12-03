Kantonalna bolnica Zenica odbija preuzeti embrije i biološki materijal: "Tražimo hitno postupanje po rješenju inspekcije"

Federalno ministarstvo zdravstva obavještava javnost da Kantonalna bolnica Zenica odbija da preuzme embrije i biološki materijal iz privatne poliklinike Northwestern Medical Center, iako je Federalna uprava za inspekcijske poslove donijela rješenje kojim se toj ustanovi nalaže žurno preuzimanje i privremeno zbrinjavanje embrija i biološkog materijala.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, podsjećaju da Northwestern Medical Center nije posjedovao rješenje Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje (BMPO). Situacija je dodatno pogoršana činjenicom da je klinika zatvorena te da su embriji i biološki materijal ostavljeni bez stručnog nadzora. Dakle, riječ je o izvanrednoj i nepredviđenoj situaciji, te je zadatak institucija da u takvim okolnostima spriječe bilo kakav rizik po pacijente i njihovo pravo na daljnje postupke BMPO.

KB Zenica jedina je javna zdravstvena ustanova u Federaciji BiH koja posjeduje odobrenje ovog ministarstva za provedbu BMPO postupaka, te je zbog toga određena kao ustanova nadležna za žurno i privremeno zbrinjavanje embrija i biološkog materijala. S tim u svezi, nejasno je odbijanje KB Zenica da izvrši nalog Federalne inspekcije, pozivajući se na nepostojanje smjernica. Napominjemo, radi se o ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u ovom području, što podrazumijeva i prijenos biološkog materijala i embrija, te primjenu standardnih operativnih procedura.

Upravo zato je obvezujuće rješenje Federalne inspekcije doneseno u cilju hitne zaštite materijala u izvanrednim okolnostima, te sukladno rješenju inspekcije, žalba ne odlaže njezino izvršenje.

Odbijanjem da postupi po rješenju Federalne inspekcije, KB Zenica prouzrokovala je zastoj u procesu zbrinjavanja embrija i biološkog materijala, čime se produžava neizvjesnost pacijenata koji su već dovedeni u težak položaj postupanjem privatne ustanove.

Federalno ministarstvo zdravstva je o ovome odmah obavijestilo nadležno tužiteljstvo, Federalnu upravu za inspekcijske poslove i samu bolnicu, te zatražilo žurno postupanje svih institucija sukladno njihovim nadležnostima kako bi se rješenje inspekcije provelo.

Također, naglašavamo da bi uloga Bolnice isključivo bila privremeno zbrinjavanje biološkog materijala u kontroliranim uvjetima.