SBA škola letenja obilježava četiri godine strateške saradnje sa Ministarstvom odbrane BiH, OS BiH i međunarodnim partnerima

SBA (Sport and Business Aviation) škola letenja s ponosom obilježava četvrtu godinu uspješne i strateški značajne saradnje sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, uz kontinuiranu podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država te NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Ova saradnja predstavlja jedan od najuspješnijih primjera razvijanja domaćih kapaciteta i povezivanja sa međunarodnim partnerima u oblasti vazduhoplovstva.

Tokom protekle četiri godine, svi piloti Oružanih snaga BiH koji su upućeni na napredno školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, Republici Turskoj i drugim partnerskim zemljama, svoje prve letačke sate i temeljno obrazovanje stekli su upravo u SBA školi letenja. Time je ova institucija postala ključna polazna tačka za razvoj nove generacije pilota Bosne i Hercegovine.

Iskusni piloti

Sve aktivnosti obuke realizovane su isključivo angažmanom domaćih instruktora, iskusnih pilota sa dugogodišnjim iskustvom, čime se potvrđuje da Bosna i Hercegovina raspolaže visokokvalifikovanim kadrom sposobnim pružiti obuku prema najvišim međunarodnim standardima. Tom Davies, Savjetnik Ministarstva odbrane iz Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u Sarajevu, izjavio je: „Odabir i priprema kandidata za pilote iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom proteklih nekoliko godina predstavljaju veliki uspjeh. Kandidati za pilote odlazili su na obuku za kvalifikaciju na helikoptere u Sjedinjene Američke Države i Tursku s najvišim nivoom pripreme. Kandidati su nastavili dalje s punim samopouzdanjem i isticali se tokom svoje obuke za pilotske kvalifikacije, dosljedno dobivajući pohvale od svojih škola za profesionalizam i kompetentnost. Lokalna dostupnost usporedivih i niskobudžetnih letjelica, poput žirokoptera, za pripremu kandidata za pilote uveliko je doprinijela uspjehu programa, istovremeno omogućavajući helikopterskim eskadrilama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da se fokusiraju na svoje misije zaštite i služenja BiH.“

SBA škola letenja će 2026. godine obilježiti deset godina rada i kontinuiranog doprinosa razvoju vazduhoplovstva u Bosni i Hercegovini. Tokom ove decenije izrasla je u respektabilnu instituciju prepoznatu od domaćih i međunarodnih partnera, te aktivno doprinosi jačanju kapaciteta i unapređenju obrazovanja novih generacija pilota.

Posebno značajan segment rada SBA škole predstavlja njen doprinos civilnoj zaštiti i bezbjednosti. Škola je uspješno obučila osam pilota Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), čime je direktno ojačala dostupnost kvalitetno obučenog kadra za misije traganja, spašavanja i nadzora. Također, korištenjem žirokoptera koje je Evropska komisija donirala Bosni i Hercegovini, SBA škola i njeni piloti omogućili su uspostavljanje zračnog mosta sa Bihaćem tokom COVID krize, čime je u kritičnom periodu obezbijeđena brza i sigurna logistička podrška.

Brojne potrage

Pored toga, resursi i stručni kadrovi povezani sa školom učestvovali su u brojnim potragama za nestalim osobama, kao i u nadzoru požarišta, poplava te operacijama traganja i spašavanja, pokazujući da ulaganje u vazduhoplovne kapacitete direktno doprinosi sigurnosti građana i spremnosti institucija Bosne i Hercegovine da odgovore na krizne situacije.

Saradnja SBA škole letenja, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH, međunarodnih partnera iz SAD i NATO struktura te institucija civilne zaštite predstavlja model uspješnog razvoja održivih kapaciteta, jačanja bezbjednosti, profesionalizacije i međunarodne saradnje.