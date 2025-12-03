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O SJEDNICI PIC-A

Kožul: Nije bilo raspoloženja za intervencionizam, kolege su imale fokus na SNSD-u

Poznat je naš stav o pregovaraču; odluka da se to rješava u Predstavničkom domu je nesretna i ima više nedostataka, rekao je

Kožul: Nije bilo raspoloženja za intervencionizam. RTV HB

A. O.

3.12.2025

Sjednicu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (Peace Implementation Council – PIC) održanu u Sarajevu, na kojoj su bili prisutni i šefovi klubova stranaka u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, komentarisao je Predrag Kožul iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Naglasio je da je međunarodna zajednica taj sastanak dočekala vrlo ozbiljno, te da su razgovori bili usmjereni na aktuelna politička pitanja nakon neuspjele sjednice Vijeća ministara BiH, na kojoj nisu prošla dva zakonska prijedloga i jedna odluka važna za evropski i reformski napredak države.

Kako je objasnio, kolege iz drugih klubova imale su fokus pretežno na SNSD-u. Pošto predstavnici SNSD-a, dosljedni svom stavu o visokom predstavniku, nisu prisustvovali razgovoru, Kožul je rekao da je to čitavom susretu dalo dodatno zanimljiv ton iz perspektive Upravnog odbora PIC-a.

U izjavi za RTV HVB, odgovarajući na pitanje novinara o mogućim naznakama novog međunarodnog intervencionizma, posebno kada je riječ o državnoj imovini, Kožul je potcrtao da takvo raspoloženje nije bilo dominantno.

- Iako su pojedine kolege često spominjale intervencionizam, nisam stekao utisak da za to postoji naročita spremnost. Naš politički stav ostaje isti — da ove procese rješavamo unutrašnjim dijalogom - pojasnio je Kožul.

Dodao je da će predstavnici HNS-a nastaviti raditi na tome da se otvorena pitanja razriješe i relevantni zakoni uvrste na dnevni red.

Vjeruje da će, kada je riječ o usvajanju proevropskih zakona do kraja godine, oni imati šansu da prođu, bilo kroz Vijeće ministara ili alternativno – preko Parlamentarne skupštine.

Govoreći o imenovanju glavnog pregovarača s Evropskom unijom, Kožul je izrazio rezervu prema sadašnjem načinu rješavanja tog pitanja.

- Poznat je naš stav o pregovaraču; odluka da se to rješava u Predstavničkom domu je nesretna i ima više nedostataka - rekao je, dodajući da prostor za dogovor ipak i dalje postoji.

# HDZ
# PREDRAG KOŽUL
# PIC
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