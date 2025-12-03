Protest u Sarajevu: Zbog curenja plina studenti doma Bjelave izašli na ulicu

Veći broj studenata u Sarajevu večeras je izašao na proteste. U Studentskom domu Bjelave isključeno je grijanje, a u kotlovnici curi plin.

Njima je grijanje isključeno danas, a ovaj događaj potvrdio je njihove apele odgovornima za sanaciju kotlovnice koja je u funkciji od 1969. godine.

Problem kotlovnice u Studentskom domu Bjelave predstavlja dugogodišnji i izuzetno ozbiljan sigurnosni rizik, za koji nadležne institucije, uprkos višegodišnjim apelima, dopisima, sastancima i medijskim upozorenjima, ni danas nisu ponudile trajno rješenje.