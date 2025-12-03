Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEMAJU GRIJANJE

Protest u Sarajevu: Zbog curenja plina studenti doma Bjelave izašli na ulicu

Njima je grijanje isključeno danas, a ovaj događaj potvrdio njihove apele odgovornima za sanaciju kotlovnice koja je u funkciji od 1969. godine

Protest studenata. Istraga.ba

A. O.

3.12.2025

Veći broj studenata u Sarajevu večeras je izašao na proteste. U Studentskom domu Bjelave isključeno je grijanje, a u kotlovnici curi plin.

Njima je grijanje isključeno danas, a ovaj događaj potvrdio je njihove apele odgovornima za sanaciju kotlovnice koja je u funkciji od 1969. godine.

Problem kotlovnice u Studentskom domu Bjelave predstavlja dugogodišnji i izuzetno ozbiljan sigurnosni rizik, za koji nadležne institucije, uprkos višegodišnjim apelima, dopisima, sastancima i medijskim upozorenjima, ni danas nisu ponudile trajno rješenje.

Studenti su večeras izašli kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. Crna hronika

Studenti su večeras izašli na ulicu kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. 

# PROTEST
# SARAJEVO
# STUDENTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.