Stanje na putevima: Smanjena vidljivost, kolovoz mokar

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BIHAMK-a, saobraća se uglavnom bez većih poteškoća.

Na većini dionica kolovoz je vlažan ili mokar, a usljed oblačnog vremena, lokalne kiše i česte magle vidljivost je smanjena, posebno na područjima Sarajeva, Travnika, Bugojna, Odžaka i Orašja, gdje mjestimično iznosi i do 15 metara.

Ekipe su na terenu, vrši se posipanje na pojedinim dionicama, a posebno treba skrenuti pažnju na moguće odrone na dionicama: Velika Kladuša-Bužim, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Mostar-Polog i Žitomislići-Doljani. Na planinskim prevojima uslovi su promjenjivi, ali su putevi prohodni, dok su autoceste A-1 prohodne uz suh ili mjestimično vlažan kolovoz.

Vozačima se preporučuje pojačan oprez, prilagođena brzina i držanje sigurnosnog razmaka, posebno na dionicama sa maglom i mokrim kolovozom.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj zatvorena cijev u tunelu Igman, na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad – Lepenica. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, sve do završetka radova.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Na dionici magistralnog puta Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 t saobraćaju otežano. Za vozila preko 3,5 t saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).