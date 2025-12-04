Helez kazao da je Željana Zovko "poluretardirana": "To su ta ustaška kopilad"

Zukan Helez (SDP), ministar odbrane BiH i i dopredsjedavajući Vijeća ministara BiH govorio je za Hayat i tom prilikom se osvrnuo na hrvatsku politiku u BiH i eurozastupnicu Željanu Zovko.

U slučaju "Sarajevo safarija", prema tvrdnjama novinara koji je otkrio cijelu ovu priču, među vikend-snajperistima bili su bogataši iz evropskih zemalja, kao što je Njemačka... Tim slijedom pitali su ministra da li bi mogla Hrvatska biti predmet istrage, kao tranzitna zemlja?

- Nije morao proći kroz Hrvatsku. Mogli su, nažalost, u Bosnu i Hercegovinu... Nisu morali doći koridorom. Mogao je doći u Sarajevo preko istočne Bosne, koja je bila pod kontrolom agresorskih snaga i tačno je mogao iz Srbije doći bez ikakvih problema, tako da nije morao ići u Hrvatsku. Mada smo svjedoci u posljednje vrijeme šta sve radi "poluretardirana" Željana Zovko, koja se uporno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, i to su ta "ustaška kopilad". Ala ona, ala onaj Primorac koji u Vašingtonu uporno lobira da se podijeli Bosna i Hercegovina. Ja želim da mu poručim, možda im je bila neka šansa u ratu, kada su bili nadmoćni, ali evo, i tada su naši sjajni branioci odbranili BiH. Sada nemaju nikakve šanse. Sada bi, sigurno, dvije trećine građana Bosne i Hercegovine stale u odbranu države i poručujem im da se ovdje završava sudbina Bosne i Hercegovine i niko drugi je neće rješavati nego njeni građani - kazao je.