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POD MJERAMA ZABRANE

Huseinović-Ajanović smijenjena s čela Komisije za izbor i imenovanje članova NO javnih preduzeća u kojima udio ima FBiH

Novi predsjednik Komisije je Edis Dervišagić, dugogodišnji bivši gradonačelnik Gradačca i generalni sekretar SDP-a

Arijana Huseinović-Ajanović. RSE

S. S.

4.12.2025

Vlada FBiH smijenila je Arijanu Huseinović-Ajanović s čela Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća u kojima udio ima FBiH.

Novi predsjednik Komisije je Edis Dervišagić, dugogodišnji bivši gradonačelnik Gradačca, generalni sekretar SDP-a i premijer TK sa najkraćim mandatom u historiji tog kantona (pet dana).

Podsjećamo, Arijana Huseinović Ajanović je šefica kabineta Nermina Nikšića, koja je pod mjerama zabrane zbog istrage u aferi "Spengavanje".

Njoj je zabranjeno približavanje službenim prostorijama Vlade FBiH na razdaljinu ispod 100 metara, kao i sastajanje s deset osoba među kojima je premijer FBiH.

# VLADA FBIH
# ARIJANA HUSEINOVIĆ-AJANOVIĆ
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