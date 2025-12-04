Krišto reagirala nakon što je Helez nazvao Zovko "poluretardiranom": Ovo šteti reputaciji BiH

Nakon što je ministar odbrane BiH Zukan Helez tokom TV gostovanja nazvao europarlamentarku Željanu Zovko "poluretardiranom" i rekao da je "ustaško kopile", reagirala je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

- Ovakvi istupi predstavljaju ozbiljno odstupanje od standarda javne komunikacije te nisu u skladu s načelima profesionalne i političke odgovornosti koje zahtijeva obnašanje najviših državnih dužnosti - poručila je Krišto.