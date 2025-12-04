Krišto reagirala nakon što je Helez nazvao Zovko "poluretardiranom": Ovo šteti reputaciji BiH

Nakon što je ministar odbrane BiH Zukan Helez tokom TV gostovanja nazvao europarlamentarku Željanu Zovko "poluretardiranom" i rekao da je "ustaško kopile", reagirala je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.
- Ovakvi istupi predstavljaju ozbiljno odstupanje od standarda javne komunikacije te nisu u skladu s načelima profesionalne i političke odgovornosti koje zahtijeva obnašanje najviših državnih dužnosti - poručila je Krišto.
Predsjedavajuća Krišto naglasila je kako je zaštita integriteta državnih institucija i očuvanje njihovog ugleda temeljna obaveza svakog dužnosnika.
- Izjave koje vrijeđaju ili osobno diskreditiraju predstavnike institucija, bilo domaćih ili europskih, narušavaju povjerenje javnosti, štete međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine te potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga - rekla je predsjedavajuća Krišto.
Također je istaknula kako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ostaje u potpunosti posvećeno promicanju najviših demokratskih, etičkih i profesionalnih standarda u javnom prostoru, saopćeno je iz Ureda predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.